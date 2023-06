1. Lịch cắt điện ở Nghệ An

Điện Lực Anh Sơn

04:30 - 17:30: Các khách hàng sử dụng điện thuộc xã Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn, TBA số 3, 10 Đỉnh Sơn

Điện lực thị xã Cửa Lò

06:30 - 11:30: TBA Nghi Hương 5, TBA Nghi Hương 15

Điện lực Diễn Châu

15:00 - 23:00: Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Vạn

Điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa

07:00 - 23:59: Nghĩa Hoà, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đức, Nghĩa An, Nghĩa Tiến, Tây Hiếu, Nghĩa Đức, Làng Nung, Làng Ráng, thị xã Thái Hoà, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Lộc, Nghĩa Long, Nghĩa Hội, Nghĩa Phú, Nghĩa Lợi, Quỳnh Châu, Tân Sơn, Quỳnh Tam, Đại Châu, Long Sơn

07:00 - 12:00: Nghĩa Thuận 6

13:00 - 18:00: Nghĩa Thuận 8

Điện lực Hưng Nguyên

07:00 - 11:30: KH sau TBA T4 HUNG THINH

Điện lực Nghi Lộc

18:00 - 23:00: Nghi Kiều

05:00 - 05:30: Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều

05:30 - 12:30: TBA Nghi Vạn 10 Đz 373E15.1

20:00 - 20:30: Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều

Điện lực Quỳ Châu

08:00 - 16:00: Xã Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ

13:00 - 20:00: Xã Châu Bính, Châu Thuận, Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm

Điện lực Quỳnh Lưu

05:30 - 11:30: Một số khu vực phường, xã: Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Thiện

11:30 - 18:30: Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Vinh, Tân Thắng

18:30 - 23:55: Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên, Quỳnh Lộc, Quỳnh Thiện, Mai Hùng, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang

20:00 - 02:00 (ngày 14/6): Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên

Điện lực Đô Lương

04:00 - 21:00: Sau D374-7/8 Yên Sơn, Đ D376E15.4 trước D376-7/TPDDYSS-C4

04:00 - 05:00: Sau RE57A Thanh Hưng, sau D376-7/TPDDYSS-C4

05:00 - 20:00: Khách hàng ĐD 372 E15.4

20:00 - 21:00: Sau D376-7/TPDDYSS-C4

Điện lực Tương Dương

06:00 - 22:00: Các xã Tam Thái, Tam Hợp

Điện lực Tân Kỳ

06:30 - 23:45: Các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thái, Tân Phú, Nghĩa Hoàn, Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Long, Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng

Điện lực Yên Thành

08:00 - 13:00: ĐZ 474 E15.21 (gồm các xã Long Thành, Viên Thành, Khánh Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Sơn Thành, Bảo Thành)

16:00 - 18:00: ĐZ 474 E15.21 (gồm các xã Long Thành, Viên Thành, Khánh Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Sơn Thành, Bảo Thành)

2. Lịch cắt điện ở Đắk Lắk

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

06:15 - 13:30: T83_472HT-thôn Hoà Nam-Hoà Đông, T579_472HT-thôn Hòa Nam - Hòa Đông, T38_472HT Phan Châu Đua (trạm của KH), T144-472HT-TL2-14b, T145_472HT-Công ty Cấp nước, T146-472HT-TL2-3, T147-472HT-TL2-1, T148-472HT-trạm bơm Ea Msen, T1-ĐMT.NM_471HT-Công ty Nhật Minh (trạm KH), T1-ĐMT.TĐ_472HT-Công ty Triệu Được (trạm KH), 284_472HT_Nguyễn Xuân Ngọc (trạm KH), T299_472HT-PhạmTrọngTúc (trạm KH), T306_472HT (Y Mi ÊBan-trạm KH), T344_472HT-Công ty Cấp nước (trạm KH)

Điện lực Buôn Hồ

07:30- 15:30: TBA công cộng T79H_Xã Ea Siên, T2 (ĐD373NM.ĐHL1)

Điện lực Krông Ana

07:30 - 15:30: T38_471 KNA2, T65_471KNA2, T74_471KNA2, T135-471-KNA2 (ST: T34,172), T165_471 KNA2, T215-477-KNA2 (ST: t74)

07:30 - 11:00: T105_473KNA2

08:00 - 11:00: T7_473KNA2, T81_473KNA2, T133-473-KNA2

Điện lực Krông Păc

08:00 - 15:00: T36-ĐD482KRP-HTX KRÔNG BUK

Điện lực Lăk

08:00 - 16:00: T37(ĐD472F15) Buôn Triết

Điện lực Buôn Đôn

08:30 - 10:30: T130(ĐD471F16)

Điện lực Cư Kuin

08:30 - 09:00: T49(ĐD476KNA) (thôn 22 - xã Ea Ning - buôn Păkrông), T244 ĐD476KNA - tách T49

08:30 - 14:30: T78(ĐD476KNA) (thôn 15 - xã Ea Ning - đội 32 - EaH'Nil), T79(ĐD476KNA) (thôn 17 - xã Ea ning - EaH'Nil), T80(ĐD476KNA) (thôn 17 - xã Ea Ning - đội 35 – Công ty Cafe ChQuynh), T81(ĐD476KNA) (thôn 16 - xã Ea Ning - đội 36 – Công ty Cafe EaH'Nil), T154(ĐD476KNA) (thôn 23 - xã Ea Ning - tách T49), T157(ĐD476KNA) (thôn 12 - xã Ea Ning - tách T78 - ĐD475 KNA), T174 ĐD476 KNA (san tải T80), T177 ĐD476KNA (tách T81,HF3), T194 (ĐD476KNA) (thôn 18, Ea Ning - san tải T79)

14:00 - 14:30: T49(ĐD476KNA) (thôn 22 - xã Ea Ning - buôn Păkrông), T154(ĐD476KNA) (thôn 23 - xã Ea Ning - tách T49), T244 ĐD476KNA - tách T49

Điện lực Krông Năng

08:30 - 11:30: T074N (ĐD477EKA), T075N (ĐD477EKA)

Điện lực Buôn Đôn

11:00 - 14:00: T141(ĐD471F16)

14:30 - 16:30: T25 (ĐD471F16)

3. Lịch cắt điện ở Quảng Ninh

Điện lực TP. Cẩm Phả

00:00 - 04:00: Cẩm Phả

07:30 - 09:30: Cẩm Trung, khu 10 - Quang Hanh

07:30 - 17:30: Khu 3 - Quang Hanh

08:00 - 10:00: Khu 9 - Cửa Ông, khu 1 - Cẩm Thịnh

09:00 - 11:00: Khu 10 - Cửa Ông

09:00 - 15:00: Cẩm Phả

09:30 - 15:30: Cẩm Phả

10:00 - 12:00: Khu Đông Sơn

10:30 - 12:30: Khu 10 - Cửa Ông

10:30 - 16:30: Cẩm Phả

11:00 - 17:00: Cẩm Phả

13:30 - 17:30: Khu 3 - Quang Hanh

14:00 - 16:00: Khu 2 - Cẩm Thịnh

14:00 - 17:30: Khu 3 - Quang Hanh

15:00 - 22:30: Cẩm Phả

21:30 - 01:00 (ngày 14/6): Cẩm Phả

Điện lực Hải Hà

08:20 - 09:10: Một phần xã Đường Hoa

09:30 - 10:10: Một phần xã Tân Bình

10:40 - 11:30: Một phần xã Tân Bình

Điện Lực TP. Móng Cái

07:45 - 08:15: Một phần Trần Phú

08:00 - 11:00: Một phần Ka Long

09:00 - 10:30: Một phần Bình Ngọc

14:00 - 14:45: Một phần Hải Hòa

14:30 - 16:30: Một phần Ka Long

15:00 - 16:30: Một phần Hải Xuân

Điện lực thị xã Quảng Yên

10:00 - 15:00: Phường, xã: Hà An, Tân An, Tiền An, Hoàng Tân

10:30 - 15:30: Khu Lâm Sinh, Tân Mai, phường Đông Mai; xóm Cỏ Khê, xã Tiền An; khu Đống Lủi, phường Cộng Hòa

11:00 - 16:00: Khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa

21:30 - 23:59: Khu Trại Thành, Minh Thành, phường Đông Mai

4. Lịch cắt điện ở Bình Dương

Điện lực Thủ Dầu Một

07:00 - 17:00: Khu vực đường ĐX 071 lưới hạ thế thuộc trạm ấp 4 Định Hòa, phường Định Hòa

13:00 - 16:30: Khu vực hẻm 264 đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai 7, phường Phú Hòa

Điện lực Bến Cát

07:30 - 12:30: Khu vực khách hàng: trạm 130 Cầu Đò

13:30 - 17:00: Khu vực khách hàng: trạm 126 Cầu Đò (Bến Cát)

Điện lực Dầu Tiếng

08:00 - 14:00: Ấp Yên Ngựa, xã Định Thành; ấp Đồng Sầm, Đồng Sến, Bàu Dầu, An Thới, xã Định An; ấp Tân Định, Tân Tiến, Tân Đức, Tân Phú, xã Minh Tân

Điện lực Bắc Tân Uyên

08:00 - 14:30: Từ ngã ba Cây Trắc dọc đường DH 436 tới Bưng Lương, nhà may Nhôm Tiến Đạt (nhà ông Tám Định)

5. Lịch cắt điện ở Cần Thơ

Điện lực Ninh Kiều

08:00 - 09:00: Một phần đường Lê Lợi từ đường Trần Văn Khéo bên tay trái về Trần Phú và một phần đường Trần Phú từ đầu đường Lê Lợi đến Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, đường xuống bến phà, phường Cái Khế

09:30 - 10:30: Các đường Hồ Xuân Hương, Bùi Thị Xuân, một phần đường Hùng Vương từ đường Đinh Tiên Hoàng bên tay phải đến đường Phan Đăng Lưu rẽ qua đường Bùi Thị Xuân qua đường Nguyễn Trãi bên tay phải đi đến hẻm 13, phường Thới Bình

13:00 - 14:00: Một phần đường Trần Hưng Đạo từ đầu đường Trần Bình Trọng đến đầu đường Lý Tự Trọng, phường An Phú

14:30 - 15:30: Một phần đường Hai Bà Trưng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đầu đường Ngô Đức Kế, một phần đường Phan Đình Phùng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến hẻm 133 Phan Đình Phùng, hẻm nhà hàng Vĩnh Ký vào bánh mì chảo MR Lu, phường Tân An

Điện lực Cái Răng

08:00 - 15:00: Một phần đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình

Điện lực Ô Môn

08:00 - 16:30: Khu vực Tân Thạnh, phường Trường Lạc

Điện lực Bình Thủy

08:00 - 16:30: Một phần khu vực Bình Trung, Bình Nhựt A, tổ 1 và 2 Bình An, rạch Thầy Sơn, phường Long Hòa

Điện lực Vĩnh Thạnh

09:00 - 12:00: Một phần ấp Phụng Quới B, thị trấn Thạnh An

13:00 - 15:30: Một phần ấp F2, xã Thạnh An

Điện lực Phong Điền

08:00 - 17:00: Một phần ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh

Điện lực Thới Lai

08:00 - 12:00: Một phần ấp Trường Ninh 1, Trường Ninh, xã Trường Xuân A

Điện lực Cờ Đỏ

08:00 - 09:30: Một phần xã Thạnh Phú

08:00 - 10:00: Một phần xã Đông Thắng

Nhiều tỉnh thành trên cả nước có lịch cắt điện vào ngày 13/6. Ảnh: Lương Bằng.

6. Lịch cắt điện ở Hà Nam

Điện lực Bình Lục

06:00 - 09:00: Thôn 1, xã An Nội

06:30 - 11:30: Xóm 1+2, xã Ngô Khê; thôn Đồng Lác, xã La Sơn

Điện lực Duy Tiên

06:00 - 09:00: TBA CTY OSG

07:00 - 09:00: TBA CTY CPPT HÀ NAM T1, TBA CTY TRUNG THÀNH M1

09:00 - 11:00: TBA CTY HANOSIMEX (CN TCT dệt may Hà Nội), TBA DRM VINA

Điện lực Phủ Lý

05:00 - 06:00: Xã Khê Khẩu, TBA Trạm Quang Trung 2 (F3) Lộ 473E3.5

06:10 - 07:10: Xã Khê Khẩu

07:10 - 08:10: Xã Phù Lão

Điện lực Thanh Liêm

11:00 - 11:10: Một phần khu khai thác đá Thanh Thuỷ

08:30 - 08:40: Xã Liêm Thuận, Liêm Phong, Liêm Cần

08:00 - 08:10: Một phần khu công nghiệp Châu So

7. Lịch cắt điện ở Ninh Bình

Điện lực huyện Gia Viễn

07:00 - 08:30: Phố mới 3, thị trấn Me

Điện lực huyện Hoa Lư

07:00 - 10:30: Ninh An, Ninh Vân

Điện lực huyện Kim Sơn

06:30 - 09:30: Xóm 2,3 xã Chất Bình

07:30 - 09:00: Xóm 14, 15, xã Quang Thiện; xóm 7, xã Như Hòa

8. Lịch cắt điện ở Hưng Yên:

Điện lực Yên Mỹ

14:30 - 17:00: Yên Phú

12:00 - 18:00: Yên Phú, Yên Hoà, Hoàn Long

07:30 - 11:30: Yên Hòa

06:00 - 12:00: Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ , Ngọc Long, Thanh Long, Đồng Than

Điện lực Văn Lâm

12:00 - 18:00: Huyện Văn Lâm

06:00 - 12:00: Huyện Văn Lâm

00:00 - 23:59: KCN Phố Nối A

9. Lịch cắt điện ở Quảng Nam

Điện lực Thăng Bình

05:00 - 11:00: UB Bình Lãnh, Đồng Lớn 3

Điện lực Quế Sơn

05:00 - 11:00: Quế Phú 2, Mộc Bài 2

Điện lực Núi Thành

06:00 - 10:30: Xóm Chèm

14:00 - 18:15: An Tân 2

Điện lực Điện Bàn

06:00 - 08:00: Hạ Nông Trung 2

08:30 - 10:30: Ngọc Tâm 2

Điện lực Hội An

07:00 - 09:00: Công ty 3A