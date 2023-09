Ngày 14/9, mặc dù TP Hà Nội có mưa nặng hạt, nhưng rất nhiều người dân vẫn đến đặt hoa, thắp hương trước hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy thương tâm, 1 bàn thờ tạm đã được lập để người dân có thể đặt hoa, thắp hương tưởng nhớ những người tử nạn.

Nhiều người đến thắp hương trước hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (TP Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường đã hỗ trợ người dân vào thắp hương trong trật tự.

Em Nguyễn Lâm Tuệ Nhi (lớp 9A6, trường THCS Khương Đình), cùng nhóm bạn tranh thủ sau buổi học đến chia buồn cùng gia đình người bạn thân T.L.A. đã mất trong vụ hỏa hoạn.

"Đến giờ em vẫn không tin đây là sự thật. Khi nghe cô giáo thông báo gia đình bạn 7 người đã mất, cả lớp ai cũng bật khóc", Tuệ Nhi nói.

Tuệ Nhi buồn bã khi nghe tin bạn mình là nạn nhân trong vụ cháy chung cư.

Nhi cho biết, nhà bạn A. ở gần đó, nhưng do ông bà ốm mới phải chuyển vào chung cư sinh sống để tiện chăm sóc. Cả nhà 7 người đều đã mất, ông bà, bố mẹ, bạn cùng hai người em 7 tuổi và 6 tuổi.

Trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Thơi từ Bắc Ninh lên Hà Nội thắp hương cho người cháu xấu số, mong cháu được an nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

"Tối hôm đó, nhận được cuộc điện thoại thông báo chung cư gia đình con gái ở bị hỏa hoạn, tôi vội bắt xe chạy lên Hà Nội ngay. Khi đến nơi, thông tin về gia đình con gái khá mờ mịt, tôi chỉ biết chờ đợi và cầu mong.

Hôm qua, khi nghe tin vợ chồng con cùng 2 cháu đang nằm viện, 1 cháu không may tử nạn. Tôi gần như suy sụp, không thể chịu được sự mất mát lớn như vậy", bà Thơi nức nở nói.

Bà Nguyễn Thị Thơi từ Bắc Ninh lên thắp cho người cháu xấu số

Chị Mai Thị Hiền (nhân viên văn phòng trên phố Khương Hạ) cùng 4 người đồng nghiệp mang hoa cúc vàng, nén hương đến hiện trường. Chị chia sẻ: “Đau thương quá, tôi chưa từng thấy một vụ cháy nào thảm khốc đến vậy, từ hôm qua công ty đã cùng nhau quyên góp và cử đại diện đến thắp hương cho các nạn nhân. Chúng tôi nhờ chính quyền phường tiếp nhận tiền ủng hộ, thay mặt giúp đỡ các nạn nhân lúc khó khăn này”.

Người dân thắp hương, tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy

Trước đó, vào 23h50 ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Toà nhà bị cháy có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Đến 19h, ngày 13/9, Công an TP Hà Nội chính thức thông tin về con số thiệt hại sau vụ cháy với 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Cùng thời điểm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) - là chủ của chung cư về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.