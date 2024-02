Mỗi độ Xuân về, hình ảnh ông đồ cùng mực tàu, giấy đỏ bên nghiên bút và những nét chữ bay bổng, uyển chuyển tại Nhà Văn hóa Thanh niên đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong ngày Tết của người dân thành phố.

Những ngày cận Tết Giáp Thìn, hàng trăm người dân nô nức du xuân, xin chữ của hơn 50 ông đồ trên 2 dãy phố Ông đồ tại các đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn quanh Nhà Văn hóa Thanh niên, TP.HCM).

Theo quan niệm dân gian, hoạt động xin giữ đầu năm vừa thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức, vừa gửi gắm ước niệm năm mới bình an, hạnh phúc. Do đó, vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, người dân TP.HCM và du khách lại cùng nhau xúng xính ra phố xin chữ. Lộc Phát, Bình An, cùng những câu đối cung chúc tân xuân là các chữ người dân thường xin trong năm mới.

Đình Tuyến