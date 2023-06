Sau 7 ngày xảy ra vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hi sinh; 2 chiến sĩ công an bị thương và 3 người dân tử vong, PV VietNamNet đã về xã Cư Pơng, huyện Krông Búk - nơi có nhiều đối tượng tham gia vào vụ việc, để tìm hiểu rõ hơn.

Tại nhà đối tượng Y Kuik Ajun (27 tuổi) ở buôn Ea Liăng, khi gặp phóng viên, chị H B'ruinh Kbuor (26 tuổi, vợ của Y Kuik Ajun) đã òa khóc kể lại sự việc.

Chị H B'ruinh Kbuor cho biết, trước khi rời khỏi nhà, chồng chỉ nói đi làm thuê ở Đồng Nai, nhưng khi thấy họ đăng hình chồng lên mạng mới biết chồng tham gia nhóm tấn công trụ sở xã.

Chị H B'ruinh Kbuor vừa khóc vừa hối hận vì không biết chồng tham gia nhóm tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

"Sự việc xảy ra được mấy ngày thì chồng em gọi về nói đang ở khu vực nhà thờ Ea Tul, huyện Cư M'gar và bảo em qua đón. Em và người nhà đã lên báo công an xã và được công an cho xe chở em qua đón chồng về. Trên đường về, chồng nói bị ép đi theo và muốn về cũng không được vì chúng đe dọa sẽ bắn chết cả nhà", chị H B'ruinh Kbuor nói trong nước mắt.

Theo chị H B'ruinh Kbuor, trong gia đình ngoài chồng còn có 2 anh rể cũng tham gia vào nhóm tấn công trụ sở xã. Trước khi xảy ra vụ việc, chồng chị không có biểu hiện nghi vấn, nếu biết chồng đi theo nhóm này chị sẽ không bao giờ cho tham gia vì đó là vi phạm pháp luật.

Nhà của đối tượng Y Kuik Ajun. Ảnh: Thanh Huế

Còn tại nhà đối tượng Y Pheo Niê (31 tuổi), khi chúng tôi đến thấy rất đông phụ nữ ngồi trước cửa, hầu hết những người này đều có chồng tham gia vào vụ việc nói trên.

Tiếp chúng tôi, chị H Ngui Ajun (30 tuổi, vợ của Y Pheo) cho biết, chồng chị đi được 5 ngày thì về, sau đó nhờ anh trai đưa lên xã đầu thú. Chị H Ngui Ajun kể, "trước khi đi chồng có nói đi đánh cá và không nói thêm gì với vợ con".

Chị H Ngui Ajun nói chồng bị đe dọa phải đi theo và rất bàng hoàng khi nghe chuyện này

Chồng tôi kể, sau khi biết bị lừa nên có ý định chạy trốn nhưng bị chúng dí súng vào đầu đe dọa "nếu bỏ về sẽ bắn cả nhà" nên phải đi theo.

"Sau khi vụ việc xảy ra, chồng tôi trốn được về, trên đường về do đói quá nên phải bới nghệ ăn và ngủ trong thùng rác. Khi về tới nhà không dám vào ngay mà đứng từ xa quan sát, đến 2h sáng mới dám vào do bị chúng dọa về sẽ giết cả nhà", chị H Ngui Ajun kể lại.

Chị H Ngui Ajun còn cho biết thêm, nếu biết chồng đi theo nhóm người này sẽ không bao giờ đồng ý vì đó là hành động phạm pháp, gây khổ vợ, khổ con, khổ cả gia đình.

Nhà của đối tượng Y Pheo sau khi xảy ra vụ việc lúc nào cũng đông người tập trung

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã nói trên, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk, cho biết trong huyện có nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc, nhưng chỉ có một số thành phần cốt cán còn chủ yếu là bị dụ dỗ.

Theo Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, ngoài việc phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt, đơn vị cũng xác định công tác tuyên truyền, vận động rất quan trọng nên đã viết thư kêu gọi những đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Về diễn tiến điều tra, đến chiều 17/6, công an đã quyết định tạm giữ hình sự cả 62 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk.

Cơ quan công an và lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Người dân kể phút cứu đại úy công an trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk Ông Thuận kể: "Khi nhóm đối tượng rút khỏi trụ sở UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk), phát hiện Đại úy Lê Kiên Cường bị thương gục xuống cổng trụ sở, tôi lấy ô tô của mình chở nạn nhân đi cấp cứu".