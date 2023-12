{"article":{"id":"2224290","title":"Nhận định HAGL vs Thể Công - Viettel: Quân bầu Đức khát thắng","description":"Tiếp Thể Công-Viettel trên sân nhà Pleiku lúc 17h ngày 8/12, HAGL rất quyết tâm có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023/24.","contentObject":"<p>Sau khi có nhà tài trợ, tình cảnh của HAGL vẫn không mấy sáng sủa hơn những mùa giải trước. Đội bóng phố Núi bị loại ở Cúp QG và chỉ có 2 điểm sau 4 trận tại Night Wolf V-League 2023/24, đứng đội sổ trên BXH.</p>

<p>Vấn đề của <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/hagl-tag7937402526507091206.html\">HAGL</a></strong> được chỉ ra là không có lực lượng tốt so với các đối thủ. HLV Kiatisuk phải dùng nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở V-League, trong khi những Tuấn Anh, Minh Vương không thể \"gánh team\".</p>

<p>Đang là đội bóng có hàng công kém hiệu quả nhất giải, HAGL lại vắng Thanh Bình và Martin vì chấn thương. Với những khó khăn đang đối mặt, đội bóng của bầu Đức đang chưa tìm ra cách để chơi khởi sắc, cải thiện thứ hạng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viettel-vs-hagl-1212-1349.jpeg?width=768&s=HKfYQ5-BgEPh1PLKrvQMeA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viettel-vs-hagl-1212-1349.jpeg?width=1024&s=h7qC6bw9f1cIw7O3BdKlaQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viettel-vs-hagl-1212-1349.jpeg?width=0&s=GuPvtSwGHYbfJrW2lW7NjA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viettel-vs-hagl-1212-1349.jpeg?width=768&s=HKfYQ5-BgEPh1PLKrvQMeA\" alt=\"viettel vs hagl 1212.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viettel-vs-hagl-1212-1349.jpeg?width=260&s=UqQO-flFKRPQYKhXrHJGGg\"></picture>

<figcaption>Cả HAGL và Thể Công - Viettel đều khát thắng</figcaption>

</figure>

<p>Ở vòng này, đối thủ của HAGL là <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/viettel-fc-tag8502368017682946183.html\">Thể Công - Viettel </a></strong>đang không có phong độ tốt. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kiatisuk tìm kiếm trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, như đã phân tích, HAGL không dễ làm được điều mình muốn, bởi bản thân đội bóng phố Núi có nhiều vấn đề chưa thể giải quyết.</p>

<p>Bên kia chiến tuyến, sau khi đổi tên, Thể Công - Viettel nhận ngay thất bại trong chuyến làm khách trên sân của TP.HCM. Dù vậy, với lực lượng được đánh giá cao cùng bản lĩnh của đội bóng luôn nằm trong top đầu V-League, đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm tại Pleiku để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.</p>

<p>HAGL có lợi thế sân nhà, còn Thể Công - Viettel là một tập thể có nhiều ngôi sao đang khoác áo ĐTQG như Hoàng Đức, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng... Đội khách được đánh giá cao hơn, nhưng để có một chiến thắng chắc chắn sẽ rất vất vả.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lich-vong-5-1350.jpg?width=768&s=m2BIX7dtneRR2WVXvxyYhw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lich-vong-5-1350.jpg?width=1024&s=oEbO_WMxMBB6Q32GeCt1JQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lich-vong-5-1350.jpg?width=0&s=PA9hsl1KB5wM87f9ckOzJw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lich-vong-5-1350.jpg?width=768&s=m2BIX7dtneRR2WVXvxyYhw\" alt=\"lich vong 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lich-vong-5-1350.jpg?width=260&s=EJ8RXMHe-Po6lX-OeAd2pQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UOA4.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

