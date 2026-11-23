Công an TPHCM đang truy xét nhóm đối tượng mang hung khí xông vào một cây xăng ở phường Hạnh Thông, đập phá xe máy, rượt đuổi và chém người, gây náo loạn khu vực.

Ngày 23/11, Công an phường Hạnh Thông, TPHCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người và hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 48 giây do người dân ghi lại cảnh tượng hỗn loạn tại một cửa hàng xăng dầu vào ban đêm.

Nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào cây xăng đập phá, chém người. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, khi một số người dân đang dừng xe máy chờ đổ xăng thì bất ngờ xuất hiện nhóm nam thanh niên điều khiển nhiều xe máy lao tới. Ngay khi dừng xe, một số đối tượng cầm theo hung khí xông thẳng vào khu vực trụ bơm.

Tại đây, một đối tượng liên tục vung hung khí đập phá mạnh vào các xe máy đã ngã. Cùng lúc, các đối tượng còn lại lao vào tấn công, rượt đuổi một nam thanh niên khiến nhiều người có mặt tại cây xăng hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn. Sau khi gây náo loạn khu vực, cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông vào lúc rạng sáng 22/11. Thời điểm này, nhóm thanh niên chạy xe vào khu vực đổ xăng thì bị nhóm thanh niên khác đi trên nhiều xe gắn máy, cầm theo hung khí, ập đến truy sát.

Tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất toàn bộ dữ liệu camera an ninh tại cây xăng để nhận diện, truy xét các đối tượng liên quan.