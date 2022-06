Những điều cần lưu ý trong kỳ thi lớp 10 THPT tại Hà Nội

Trong hai ngày 18-19/6, hơn 106.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022. Các em sẽ tham gia ba bài thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, bởi nếu quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được tham dự buổi thi đó.

Khi vào thi, thí sinh chỉ được sử dụng giấy thi, giấy nháp do cán bộ coi thi phát trong phòng thi. Thí sinh cũng không được phép sử dụng mực màu đỏ trong bất kỳ tình huống nào, bởi việc này sẽ bị coi là đánh dấu bài thi.

Các thí sinh cũng cần lưu ý, khi bị khiển trách trong quá trình diễn ra môn thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi môn đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Thí sinh sẽ bị cho điểm 0 với các trường hợp: bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo, cũng như không được xét tuyển vào lớp 10.

Những trường hợp sẽ bị hủy bỏ kết quả thi vào lớp 10 nếu viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Những vật dụng được mang vào phòng thi

Thí sinh cũng cần lưu ý những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi.

Cụ thể, các em chỉ được phép mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Danh sách một số máy tính được phép mang vào phòng thi, gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FZ-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;…

Thí sinh bị cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Trong kỳ thi năm nay, với hơn 106.000 thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập hơn 200 điểm thi với 4.550 phòng, gần 700 thanh tra.

Dự kiến, chậm nhất đến ngày 9/7, Sở sẽ công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn của các trường.

Dưới đây là các mốc thời gian thí sinh cần ghi nhớ trong kỳ thi lớp 10 THPT tại Hà Nội:

Thúy Nga