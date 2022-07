Những điều thú vị về đảo du lịch lừng danh Majorca

Cũng giống như các đảo Minorca, Ibiza và Formentera thuộc quần đảo Baleares, Majorca là thỏi nam châm hút khách du lịch quốc tế. Mọi du khách đều có thể tìm thấy điều thú vị cho riêng mình ở nơi đây, từ khí hậu dễ chịu, những bãi biển tuyệt đẹp, vịnh nhỏ, rặng núi hùng vĩ đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp bên cạnh các làng chài nên thơ và vùng thôn dã mộc mạc.

Ảnh: Town and Country

Majorca có khí hậu Địa Trung Hải với nhiệt độ trung bình là 21°C và hơn 300 ngày nắng trong năm.

The trang The Other Mallorca, tên của hòn đảo bắt nguồn từ cụm từ "insula maior" trong tiếng Latinh, có nghĩa là "đảo lớn". Majorca cũng là hòn đảo lớn nhất thuộc Tây Ban Nha.

Hòn đảo bắt đầu có người sinh sống từ năm 7000 trước Công nguyên. Do vị trí địa lý quan trọng của hòn đảo ở giữa Địa Trung Hải, đội quân của nhiều nước đã cố gắng xâm chiếm Majorca. Vào năm 123 trước Công nguyên, người La Mã đã tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này. Cuộc xâm chiếm nổi tiếng nhất là của Vua Jaime xứ Aragon vào năm 1229, đánh dấu sự khởi đầu của việc hình thành Majorca như chúng ta biết ngày nay.

Ảnh: New York Times

Du lịch đã phát triển trên hòn đảo từ nhiều thập niên qua, với các dịch vụ du lịch đại chúng được duy trì từ những năm 1950.

Ảnh: Majorca Magazine

"Đảo Majorca từ lâu đã là nơi yêu thích của những người nổi tiếng và giàu có. Ngày càng nhiều sao hạng A tiếp tục đổ về đây vào những tháng mùa hè để tận hưởng các bãi biển đầy cát tuyệt đẹp", trích nhận xét của tạp chí về du lịch và phong cách sống Hello!.

Ảnh: Wikimedia

Năm 2011, dãy núi Serra de Tramuntana tuyệt đẹp của Majorca đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đỉnh cao nhất của dãy núi và cũng là cao nhất trong quần đảo Balearic là Puig Major, cao 1.445 mét.

Ảnh: ABC Majorca

Gần một nửa dân số thường trú tại Majorca sống ở thủ phủ Palma của hòn đảo, khiến nơi đây trở thành một trung tâm sôi động và sầm uất.

Ảnh: The Other Mallorca

Nhà thờ La Seu ở Palma là một trong những di sản quan trọng nhất hòn đảo. Công trình đồ sộ, ấn tượng này được xây dựng trên mảnh đất từng là nơi tọa lạc của một nhà thờ Hồi giáo cũ. Việc xây dựng nhà thờ bắt đầu vào năm 1230 và kéo dài suốt 400 năm. Gần đây, nhà thờ tiếp tục được mở rộng theo dự án do kiến ​​trúc sư lừng danh Antoni Gaudi đảm trách.

Ảnh: Timeoutsdoors

Với địa hình đa dạng, mỗi năm Majorca chào đón hàng chục nghìn người đến để tập luyện đua xe đạp, tham gia các giải đấu chuyên nghiệp hoặc chỉ đạp xe thư giãn. Một trong những tuyến đường được yêu thích và cũng đáng sợ nhất đối với những người đua xe đạp chuyên nghiệp là Sa Calobra, con đường dài 10km ngoằn ngoèo một bên sườn núi.

Ảnh: Timeoutsdoors

Majorca có một loạt hệ thống hang động đáng kinh ngạc, trong đó ấn tượng nhất là Coves del Drach trên bờ biển phía đông của hòn đảo. Bên trong những hang động này là các khối thạch nhũ, bức tường măng đá khổng lồ và các hồ nước ngầm lung linh huyền ảo.

Tuấn Anh