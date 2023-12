1. Merry Christmas! I wish you have a wonderful Christmas day with all the warmest things and full of love. I love you!

Giáng sinh an lành! Con chúc bố/mẹ sẽ có một ngày Giáng sinh thật tuyệt vời với tất cả những gì ấm áp nhất và tràn ngập tình yêu. Con yêu bố/mẹ!

2. Christmas is here. Wishing my family a merry and warm Christmas together!

Giáng sinh đã tới. Chúc cả nhà mình có một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên nhau!

3. Thank you, my family, for always supporting me. Hope we will be happy together forever. Merry Christmas!

Cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ con. Mong rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Giáng sinh anh lành!

Chúc một mùa Giáng sinh an lành. Ảnh: Pikist

4. You are the gift I ask Santa for every year! I couldn’t wish for a better gift than spending Christmas with you.

Em là món quà mà anh cầu xin ông già Noel hàng năm! Anh không thể ước có một món quà nào tốt hơn là được đón Giáng sinh cùng em.

5. Merry Christmas my love! Sending all my love to you on this special occasion.

Giáng sinh vui vẻ nhé tình yêu của em. Gửi tất cả tình yêu của em đến anh trong dịp đặc biệt này.

6. Merry Christmas! I wish you have a wonderful Christmas day with all the warmest things and full of love. I love you!

Giáng sinh an lành! Chúc em có một mùa Giáng sinh tuyệt vời với tất cả sự ấm áp và tình yêu thương. Anh yêu em!

7. May your Christmas be filled with special moments, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.

Mong bạn sẽ nhận được những khoảnh khắc đặc biệt, ấm áp, hạnh phúc và bình an, niềm vui trải đều đến những người mà bạn thương yêu. Mong bạn có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

8. I hope you understand how much I appreciate your friendship. I wish you a very Merry Christmas and hope we can continue to be friends for many years to come.

Tôi hy vọng bạn biết được tình bạn của chúng ta đáng giá nhường nào. Tôi chúc bạn điều tốt lành trong lễ Giáng sinh và chúc tình bạn chúng ta mãi bền chặt.

9. Christmas is a time to spend with family and friends. It's all about making happy memories that last a lifetime. Merry Christmas to you and your loved ones!

Giáng sinh là thời gian để dành cho gia đình và bạn bè. Nó sẽ tạo ra những khoảnh khắc mà bạn sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Chúc mừng bạn và gia đình có một mùa Giáng sinh vui vẻ.

10. All the sweetest Christmas wishes I want to give you. Merry Christmas my love!

Tất cả những lời chúc Giáng sinh ngọt ngào nhất tôi muốn dành cho bạn. Giáng sinh vui vẻ tình yêu của tôi!

11. Thank you for giving my life a new meaning. Because of you, all my Christmas holidays are magical and happy. Merry Christmas!

Cảm ơn bạn đã cho cuộc sống của tôi một ý nghĩa mới. Vì có bạn, tất cả những ngày lễ Giáng sinh của tôi đều kỳ diệu và hạnh phúc. Giáng sinh vui vẻ!

12. What could be better than working with you? We will always be good colleagues. Merry Christmas!

Còn điều gì tuyệt hơn khi được làm việc với bạn? Chúng ta sẽ luôn là những người đồng nghiệp tốt nhé. Giáng sinh vui vẻ!

13. Thank you for your help and enthusiasm. I really like you. Wishing you a warm Christmas with your loved ones.

Cảm ơn sự giúp đỡ và nhiệt tình của bạn. Tôi thực sự yêu quý bạn. Chúc bạn có một mùa Giáng sinh ấm áp bên những người thân yêu.

14. I feel lucky to have met you in my life. Thanks for loving me. Merry Christmas!

Anh không biết mình đã may mắn thế nào khi có em bên cạnh. Cảm ơn vì đã yêu thương anh. Chúc em Giáng sinh vui vẻ.

15. There are many gifts under the Christmas tree, but the best one is you! Merry Christmas!

Có rất nhiều món quà dưới cây thông Noel, nhưng món quà tuyệt nhất mà anh nhận được chính là em! Chúc em Giáng sinh an lành!