Những nhược điểm của hai loại xe thiết giáp Mỹ hiện diện ở châu Âu

Khả năng bảo vệ

Đối với xe Bradley, tuy được trang bị giáp phản ứng nổ nhưng vỏ giáp này hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu bảo vệ trước các loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ kiểu cũ. Trong cả 2 cuộc chiến Iraq, số lượng đáng kể xe Bradley đã bị súng chống tăng vác vai B-41 (Tên gọi ở VN là B-41, trong khi toàn cầu gọi là RPG-7, viết thế này gây khó hiểu cho người không am hiểu quân sự) đánh trúng, gây thương vong cho kíp xe hay bị phá huỷ hoàn toàn xe do cháy. Xe Bradley cũng bị tổn thất đáng kể do các thiết bị nổ tự tạo đặt trong xe ôtô con và trên đường.

Các thiết bị nổ tự tạo được làm bằng 1-2 quả đạn pháo cỡ 122 và/hoặc 152 mm gắn kèm 4-14 kg thuốc nổ có khả năng gây hỏng nặng cho xe và kíp xe. Ngày 17/1/2004, một thiết bị nổ tự tạo làm từ 2 quả đạn pháo 152 mm đã nổ lật tung 1 xe Bradley và phá huỷ khoang kíp xe, giết chết toàn bộ 5 thành viên.

Xe Bradley. Ảnh: Wikipedia

Xe Stryker có khả năng chống đạn giống như xe Bradley (khả năng chống đạn 360 độ đối với đạn 14,5 mm). Trong giai đoạn phát triển, do thấy vỏ giáp của Stryker không đủ vững chắc nên lục quân Mỹ đã nghiên cứu phát triển một bộ lắp ghép từ các tấm giáp phên kiểu “lồng chim”, làm tăng chiều rộng của xe lên gần 1 m.

Trên lý thuyết, loại giáp phên này có tác dụng bảo vệ binh sĩ trong xe trước các cuộc tấn công bằng rocket, nhưng thực tế chiến đấu ở Iraq cho thấy binh sĩ Mỹ đã bị thương vong trong 1/2 số cuộc tấn công đó, vì mảnh đạn có thể xuyên qua các tấm giáp phên.

Loại giáp này cũng chỉ làm chệch hướng được 1/2 các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, nhờ sử dụng giáp phên, Stryker có khả năng sống còn cao hơn đối với đạn B-41, do các tấm giáp này gây trở ngại cho sự hình thành luồng lửa xuyên lõm.

Stryker cũng có khả năng chống mìn tốt hơn xe Bradley. Trong khi các xe Bradley hầu như phải dừng ngay tại chỗ khi vướng mìn thì xe Stryker thường chạy được ra khỏi vùng nổ.

Ngày 11/10/2004, 1 xe ôtô con ở Mosul đâm vào sườn 1 xe Stryker và kích nổ 10kg thuốc nổ. Xe Stryker bị hỏng nặng, trưởng xe chết, 7 trong 8 bánh xe bị thủng, nhưng nó vẫn chạy được và trở về được căn cứ. Trong 2 vụ khác, xe Bradley và xe Stryker đều bị mất 1 bộ treo trước, kết quả là xe Stryker vẫn chạy được, còn xe Bradley thì không.

Khả năng hoả lực

Nhìn chung, xe Bradley gặp khó khăn khi phát huy hoả lực trong đô thị. Đạn tạo mảnh của pháo tự động 25 mm trên xe Bradley không có hiệu quả đối với bộ binh đối phương trong các toà nhà nên buộc phải sử dụng đến tên lửa chống tăng TOW của xe. Hoả lực của các tên lửa này bảo đảm khả năng sát thương theo yêu cầu nhưng số lượng lại hạn chế (2 quả) vì không thể nạp đạn lại khi ở trong xe.

Hoả lực của xe Stryker còn yếu hơn nữa. Tuỳ thuộc kiểu loại, hoả lực của xe này là 1 súng máy 12,7 mm hay 1 súng phóng lựu 40 mm (Vì tùy thuộc kiểu loại nên có Stryker từ năm 2015 đã có biến thể được lắp pháo Mk44 Bushmaster II cỡ nòng 30mm) và chỉ sử dụng để tác chiến chống bộ binh ở ngoài công sự.

Xe bọc thép Stryker. Ảnh: Wikipedia

Các loại vũ khí trên xe Stryker không thể bắn chính xác khi xe chạy, hơn nữa trong quá trình huấn luyện lại không có khoa mục bắn trong hành tiến. Ở mẫu xe trinh sát Stryker, trưởng xe không có ụ súng nên phải đứng trên bệ quá cao nên dễ bị tấn công tiêu diệt. Do kiểu pháo tự hành Stryker 105 mm chưa sẵn sàng, nên việc chi viện hoả lực phải do các xe Stryker lắp tên lửa chống tăng TOW đảm trách (Stryker đã có phiên bản M1128 Mobile Gun System được trang bị pháo M68A1E4 105mm sản xuất từ năm 2002, tham gia thực chiến vào năm 2004).

Khả năng cơ động

Xét tổng thể, xe Bradley có sức cơ động cao trong chiến đấu. Tuy nhiên, nhịp độ tấn công nhanh, điều kiện có bụi có thể gây một số khó khăn cho xe: tỷ lệ hỏng các bộ phận vận hành là khá cao, bánh lăn và xích bị mòn nhanh, các bộ lọc khí đòi hỏi phải làm sạch và bảo dưỡng liên tục. Xe tiêu thụ nhiều nhiên liệu do sử dụng động cơ tua-bin khí, nhất là ở những xe không được trang bị máy phát điện phụ.

Xe Stryker, do được lắp tăng cường loại giáp phên kiểu “lồng chim”, nên việc lái xe khi trời mưa, vận chuyển bằng máy bay và cứu kéo khi bị sa lầy hay hỏng thêm khó khăn. Loại giáp này làm tăng đáng kể kích thước, trọng lượng, làm thay đổi tính năng của xe.

Trong cuộc chiến Iraq, do trọng tâm cao của xe khá nặng kết hợp sự thiếu kinh nghiệm của các kíp xe đã dẫn tới các trường hợp đổ xe, làm một số binh sĩ Mỹ chết do không thắt được dây an toàn. Dây an toàn của xe không đủ dài để thắt cho người lính mang áo giáp và trang bị. Ban đầuxe thiết giáp, Mỹ, lốp xe Stryker có thể điều khiển bơm hoặc tháo hơi từ trong xe, nhưng sau khi lắp thêm giáp lồng thì kíp xe phải kiểm tra lốp xe bằng tay ít nhất 3 lần/ngày để duy trì mức áp lực cần thiết đòi hỏi cao hơn. Loại lốp 1 lớp, khi chạy nhiều trên nền đường cứng sẽ bị mòn nhanh, phải thay liên tục. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ lái xe quan sát quá nhỏ và bị vô lăng che khuất.

Nguyên Phong