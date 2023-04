Liên tiếp những vụ tai nạn liên quan đến việc lái xe nhầm chân ga, chân phanh thời gian qua gây xôn xao dư luận. Thậm chí có không ít vụ tài xế say rượu, mang giày cao gót... đạp nhầm chân ga để lại những hậu quả kinh hoàng.

Ô tô tông liên hoàn 17 xe máy làm 18 người bị thương

Mới đây nhất, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960) gây ra tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, quận Tây Hồ (Hà Nội) chiều ngày 5/4/2023 đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo đó, tại thời điểm nói trên, chiếc ô tô KIA BKS 29A-083.XX do ông Vĩnh điều khiển di chuyển trên đường Võ Chí Công hướng về trung tâm thành phố, khi đến ngã tư giao với đường Xuân La thì đâm vào đoàn người đi xe máy đang di chuyển hai chiều trên đường Xuân La, quận Tây Hồ.

Ngay sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô rẽ trái vào đường Xuân La, kéo lê một xe máy dưới gầm rồi dừng lại bên đường.

Làm việc với cơ quan công an, ông Vĩnh khai do đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Đáng chú ý, hình ảnh ông Vĩnh bước xuống xe với cặp dép lê đã làm "dậy sóng" dư luận, nhiều tranh cãi xoay quanh việc có thể đôi dép lê có thể là nguyên nhân khiến tài xế đạp nhầm chân ga gây tai nạn nghiêm trọng.

Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Vũng tàu

Hồi tháng 5/2021, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở Vũng Tàu cũng do tài xế đạp nhầm chân ga. Cụ thể, chiếc xe ô tô hiệu KIA Sorento màu trắng BKS: 72A-03968 do một nữ tài xế điều khiển, di chuyển trên đường Nguyễn An Ninh hướng từ Siêu thị Coop Mart Vũng Tàu về Ngã tư Giếng Nước (TP. Vũng Tàu) thì bất ngờ lao nhanh lên vỉa hè gây tai nạn nghiêm trọng.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô cũng bị hư hại nghiêm trọng ở phần đầu xe sau khi tông trực diện vào cột đèn đường. Một số người dân bị xe tông phải nhập viện vì chấn thương nặng.

Nữ tài xế sau đó khai rằng bị đạp nhầm chân ga nên không xử lý được tình huống.

Xe sang Mercedes mất kiểm soát, tông nhiều người rồi lật nghiêng xe trên vỉa hè

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày 9/4/2019 tại khu vực ngã tư cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng vì tài xế đạp nhầm chân ga.

Thời điểm đó, chiếc xe Mercedes mang BKS 30A-800.15 do nữ tài xế Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ đường Phạm Văn Đồng hướng về đường Phạm Hùng. Khi đến ngã tư dưới gầm cầu vượt Mai Dịch thì chiếc xe bất ngờ tăng tốc tông vào nhiều xe máy đang lưu thông.

Xe sang Mercedes mất kiểm soát, tông nhiều người rồi lật nghiêng xe trên vỉa hè.

Chiếc xe sau đó leo lên vỉa hè đường Xuân Thủy, tông đổ 1 đoạn rào tôn và 1 cột đèn chiếu sáng trước khi lật nghiêng.

Qua kiểm tra với chị H., Công an quận Cầu Giấy cho biết, người phụ nữ này không vi phạm các lỗi liên quan đến ma túy hay nồng độ cồn.

Tại cơ quan công an, nữ tài xế H. khai đã đạp nhầm chân ga dẫn đến vụ tai nạn. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người bị thương. Người nặng nhất được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương ổ bụng và bị gãy đùi.

Nam tài xế say rượu, đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn

Khuya 22/4/2019, Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970) ở phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội điều khiển ôtô Hyundai Veracruz màu đen, biển số 29A lưu thông trên phố Vĩnh Hồ (Đống Đa) thì xảy ra va chạm với một số xe máy.

Nam tài xế say rượu, đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn.

Tài xế lái xe bỏ chạy ra Ngã Tư Sở rồi về hướng Cầu Giấy. Đến trước số nhà 220 đường Láng, xế hộp tông vào bà Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, công nhân vệ sinh) khiến người này tử vong. Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục đâm vào ôtô Mercedes do chị Ngọc (27 tuổi) điều khiển và xe máy biển 18L1 do anh Đạt (22 tuổi) cầm lái khiến hai người này bị thương.

Tại cơ quan công an, Tuyên thừa nhận đã uống 5-7 cốc bia lớn nên không làm chủ được tốc độ, đạp nhầm chân ga gây nên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy.

Nữ tài xế mang giày cao gót, đạp nhầm chân ga gây tai nạn

Ngày 20/11/2019, tại Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Theo đó, nữ tài xế lái xe sang Mercedes 5 chỗ GLC di chuyển từ đường Lê Văn Lương đi Láng Hạ, khi đến chân cầu vượt tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ đã đâm liên hoàn vào nhiều phương tiện khác rồi bốc cháy dữ dội. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 xe máy, 1 xe điện bị hư hỏng trong khi chiếc ô tô cháy rụi hoàn toàn, chỉ trơ lại bộ khung.

Nữ tài xế mang giày cao gót, đạp nhầm chân ga gây tai nạn

Qua đoạn clip từ hiện trường cho thấy, người phụ nữ điều khiển phương tiện đi giày cao gót bước ra khỏi xe sau tai nạn.

Tại cơ quan công an, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khai, khi đến ngã tư thấy có một số phương tiện phía trước xe nên định đạp chân phanh. Nhưng do đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga làm ô tô Mercedes tăng tốc, phi thẳng vào dòng phương tiện phía trước gây tai nạn.

Nữ tài xế BMW say xỉn đạp nhầm chân ga

Ngày 21/10/2018, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra tại ngã tư cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) cũng do nữ tài xế say rượu, đạp nhầm chân ga.

Cụ thể tối ngày 21/10/2018, bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, trú tại phường An Phú Đông, quận 12. TP HCM) lái chiếc BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM), xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều.

Nữ tài xế BMW say xỉn đạp nhầm chân ga.

Chiếc ô tô trên tiếp tục lao đến phía trước tông vào một taxi mới dừng lại. Vụ tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm gây tai nạn, bà Nga có dấu hiệu say xỉn. Cảnh sát đã đo nồng độ cồn là 0,94 mg/1 lít khí thở. Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai, sau khi đi ăn tiệc về, bà trực tiếp điều khiển ôtô về nhà (chưa có giấy phép lái xe). Đến ngã tư Hàng Xanh thấy đèn đỏ, bà định dừng xe nhưng khi chuyển qua chân phanh thì mặt đế giày cao gót vướng vào chân ga làm tăng ga gây ra tai nạn liên hoàn.

Đến ngày 17/6/2019, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn do quai giày cao gót vướng vào chân ga

Ngày 21/8/2018, nữ tài xế điều khiển xe BMW đâm liên tiếp vào 2 xe máy và 1 xe đạp điện đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng.

Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 21/8/2018, gần nút giao Nguyễn Trãi - Láng, chiếc xe BMW đang lưu thông trên đường bất ngờ tông vào nhiều phương tiện phía trước. Tại hiện trường, xe máy, xe đạp điện bị hư hỏng, nằm la liệt. May mắn vụ việc chỉ khiến phương tiện bị hư hỏng nhẹ, các nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ, không có thương vong về người.

Nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn do quai giày cao gót vướng vào chân ga

Sau khi gây ra tai nạn, nữ tài xế đã được kiểm tra và kết quả không có nồng độ cồn trong máu. Tại trụ sở Công an phường Thượng Đình, nữ tài xế cho biết khi đang lưu thông thì va chạm nhẹ với 1 phương tiện khác. Trong lúc luống cuống, đã để quai giày cao gót vướng vào chân ga, khiến chiếc xe lao thẳng về trước.

(Tổng hợp)

