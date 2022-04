Nicolas Cage sắp có con gái với người vợ thứ 5

Hôm 21/4, khi làm khách mời trong chương trình The Kelly Clarkson Show, tài tử Nicolas Cage đã tiết lộ giới tính và tên con chung sắp ra đời của mình và Riko Shibata. “Tôi sắp có một cô con gái bé bỏng”, ngôi sao của bộ phim Unbearable Weight of Massive Talent chia sẻ.

Ông cũng cho biết em bé sắp ra đời sẽ được đặt tên Lennon Augie. Cái tên thể hiện sự thành kính với huyền thoại âm nhạc John Lennon và bố của Cage, ông August Coppola. “Tôi sẽ gọi con bé bằng cái tên thân mật là Lenny. Thật ngỡ ngàng. Đây sẽ là cuộc hành trình vĩ đại nhất cuộc đời tôi”.

Cũng trong chương trình, Nicolas Cage tiết lộ mình cảm thấy nhạc phẩm Across the Universe của nhóm tứ quái The Beatles là “ca khúc hay nhất lịch sử”. Do đó, ông quyết định lấy tên John Lennon để đặt cho con gái. Cage không tiết lộ thời điểm dự sinh của Shibata.

Nicolas Cage và Riko Shibata trên thảm đỏ sự kiện ra mắt các tác phẩm điện ảnh mới của Cage. Ảnh: PageSix.

Hồi tháng 1 năm nay, Nicolas Cage và Riko Shibata xác nhận với Page Six cả hai đang mong chờ con đầu lòng sau một năm kết hôn. Cage và Shibata chính thức về chung một nhà từ tháng 2/2021 sau đám cưới tổ chức tại Wynn Hotel, Las Vegas.

Riko Shibata là người vợ thứ năm của Cage. Hai người gặp nhau tại Shiga, Nhật Bản và nhanh chóng sa vào lưới tình không lâu sau khi cuộc hôn nhân kéo dài bốn ngày với Erika Koike. Nicolas Cage đã cầu hôn Shibata qua FaceTime và gửi chiếc nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng cho vợ tương lai thông qua dịch vụ chuyển phát quốc tế.

Trong số lên sóng vào tháng 8/2020 của chương trình truyền thanh do Marc Coppola chủ trì, Cage đã chia sẻ về cuộc hôn nhân với người vợ kém mình 30 tuổi: “Cô ấy từ New York trở về Kyoto, Nhật Bản còn tôi về Nevada. Tôi không gặp cô ấy trong 6 tháng trời nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc. Chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, nên cuối cùng tôi cũng có thể thổ lộ ‘Này, anh muốn cưới em’ và chúng tôi đính hôn qua FaceTime”.

Trong quá khứ, Nicolas Cage từng kết hôn với Patricia Arquette từ năm 1995-2001, Lisa Marie Presley từ năm 2002-2004 và Alice Kim 2004-2006. Ông có hai người con trai là Weston (31 tuổi) và Kal-El (16 tuổi).