Chính xác

Hải đăng Kê Gà do người Pháp xây dựng từ năm 1897 và hoàn thiện năm 1899. Mọi vật liệu để xây hải đăng đều được vận chuyển từ Pháp sang. Trước đó, biển nơi đây từng bị coi là nỗi kinh hoàng của những người đi biển do có nhiều bãi đá ngầm, ghềnh xoáy. Rất nhiều thuyền buôn, thuyền ngư dân qua lại nơi đây và bị đắm do không xác định được tọa độ, vị trí. Để đáp ứng nhu cầu vận tải, Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng hải đăng Kê Gà.