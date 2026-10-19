Sau khi thách thức trên TikTok, hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đánh nhau khiến 1 người bị thương.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đánh nhau tại xã Bình Tuyền.

Trong số này, 4 bị can bị bắt tạm giam, 6 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h30 ngày 17/7, N.T.G. (16 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa) rủ 13 thanh thiếu niên, mang theo dao phóng lợn và gậy kim loại đi gây sự với người đi đường.

Trong nhóm này, N.V.M. (18 tuổi) thấy N.T.D. (17 tuổi, trú tại xã Bình Tuyền) đang livestream trên TikTok cùng nhóm bạn có mang hung khí.

M. vào phiên livestream của D. Sau đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn, hẹn gặp để đánh nhau.

Rạng sáng 18/7, nhóm của M. đi trên 6 xe máy, mang hung khí đến công viên Trại Cúp tìm nhóm của D. Khi thấy đối phương xuất hiện, nhóm của D. ném vỏ chai bia về phía nhóm của M., dẫn đến việc hai bên đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường.

Trong lúc xô xát, một số người thuộc nhóm của M. dùng dao phóng lợn, vỏ chai bia vây đánh T.V.S. (18 tuổi, trú tại xã Xuân Lãng) khiến S. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cấp cứu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can về 3 tội: Cố ý gây thương tích; Gây rối trật tự công cộng; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ba bị can bị khởi tố về 2 tội: Cố ý gây thương tích; Gây rối trật tự công cộng. Sáu bị can còn lại bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.