Tốt nghiệp đại học tại Mỹ với thành tích xuất sắc, TS Trần Hồng Nhung có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhưng khi biết Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển giảng viên, cô quyết định bỏ lễ tốt nghiệp, về nước ứng tuyển và thành giảng viên ở tuổi 22.

Bỏ lễ tốt nghiệp ở Mỹ để về nước làm giảng viên

Sinh ra trong gia đình không có điều kiện kinh tế, mẹ làm nghề may, bố là lái xe, Trần Hồng Nhung (sinh năm 1990) sớm xác định việc học là con đường để mở ra những cơ hội.

Khi đang học lớp chuyên Anh tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Nhung tình cờ biết một trường phổ thông ở Mỹ cấp học bổng cho học sinh Việt Nam. Cô quyết định thử sức và nhận được học bổng của Nacel International School, sang bang Minnesota du học từ năm lớp 11.

Tại đây, Nhung phát huy thế mạnh ngoại ngữ, đạt 115/120 điểm TOEFL iBT và IELTS 8.5 vào năm lớp 12, trong đó kỹ năng Nói đạt điểm tuyệt đối. Với thành tích học tập tốt, cô tiếp tục giành học bổng Chính phủ tại Đại học Augsburg (Mỹ), theo học ngành Marketing.

TS Trần Hồng Nhung là giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Suốt 4 năm đại học, cô liên tiếp nhận Presidential Scholarship - học bổng cao nhất của trường. Khi tốt nghiệp, Nhung nhận bằng Honors, thuộc nhóm 30 sinh viên ưu tú nhất Đại học Augsburg.

Với kết quả này, Nhung có nhiều cơ hội ở lại Mỹ học tập và làm việc. Tuy nhiên, một thông tin tình cờ đã khiến cô thay đổi kế hoạch.

Khi ấy, khoa Marketing của Đại học Kinh tế Quốc dân đang tuyển giảng viên, ưu tiên những ứng viên trẻ có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh, kể cả người mới tốt nghiệp cử nhân.

Nhận thấy đây là cơ hội hiếm có, Nhung quyết định trở về ngay. Cô xin giáo sư cho phép hoàn thành các thủ tục sớm để kịp dự tuyển, thậm chí chấp nhận bỏ cả lễ tốt nghiệp tại Mỹ.

“Thời điểm ấy, tôi chưa nhận được bằng tốt nghiệp. Tôi cũng không quen biết ai trong trường, cứ thế tham gia các vòng tuyển dụng và may mắn trúng tuyển”, Nhung kể.

Tháng 5/2012, ở tuổi 22, cô chính thức trở thành giảng viên của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cô Nhung hoàn thành chương trình tiến sĩ ở tuổi 36. Ảnh: NVCC

Giai đoạn đầu, cô vừa làm trợ giảng, vừa theo học chương trình thạc sĩ tại trường. Mức lương khởi điểm khoảng 5 triệu đồng/tháng khiến cô phải nhận thêm nhiều lớp dạy tiếng Anh ở các trung tâm để trang trải học phí thạc sĩ.

Năm 2015, Nhung trở thành giảng viên chính thức. Lớp học đầu tiên cô đứng lớp có nhiều sinh viên chỉ kém giảng viên 2 tuổi.

Vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp khiến Nhung trở thành nhân vật được sinh viên quay video đăng lên TikTok. Một số video bất ngờ thu hút lượng xem lớn, giúp hình ảnh nữ giảng viên trẻ được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, Nhung không xem ngoại hình là lợi thế có thể giữ chân sinh viên lâu dài. “Ngoại hình có thể tạo ra sự chú ý ban đầu, nhưng nếu bài giảng không hấp dẫn, sinh viên sẽ nhanh chóng mất tập trung. Muốn sinh viên thực sự đón nhận, mình phải chứng minh được năng lực qua từng giờ học”, cô chia sẻ.

Cô chọn cách đầu tư vào nội dung bài giảng, đưa những kiến thức và trải nghiệm học tập tại Mỹ vào lớp học để tạo sự hứng thú cho sinh viên.

Không dùng slide, trung thành với viết bảng

Một điểm đặc biệt trong lớp học của cô Nhung là không sử dụng slide trình chiếu, toàn bộ nội dung bài giảng đều được viết trên bảng.

Cách dạy này xuất phát từ trải nghiệm thời sinh viên. Cô Nhung nhớ nhất môn Marketing căn bản, khi giảng viên chọn viết bảng thay vì trình chiếu slide. Đó cũng là môn học cô cảm thấy dễ hiểu và ghi nhớ kiến thức tốt nhất.

Từ trải nghiệm ấy, khi đứng lớp, cô quyết định áp dụng phương pháp tương tự, dù biết sẽ vất vả hơn cho cả người dạy lẫn người học. Ngay buổi đầu tiên, cô cũng giải thích với sinh viên rằng việc không sử dụng slide không phải vì không biết công nghệ, mà là một lựa chọn có chủ đích.

Theo cô Nhung, khi giảng viên sử dụng slide, sinh viên dễ có tâm lý chỉ cần chụp ảnh hoặc tải tài liệu về là đã có kiến thức, nhưng thực tế ít khi mở lại để xem. Bên cạnh đó, việc nội dung lần lượt xuất hiện trên từng trang trình chiếu cũng khiến sinh viên khó hình dung cấu trúc tổng thể của bài giảng.

“Ghi chép là cách để ghi nhớ và tập trung hơn”, cô Nhung nói.

Ngoài ra, cô Nhung cũng quy định cả cô và trò đều không dùng laptop trong giờ học. Cô cho rằng việc ghi chép ra vở truyền thống thay vì laptop sẽ hạn chế những yếu tố gây xao nhãng từ các thông báo Facebook hay mạng xã hội.

Ban đầu, một số sinh viên cho rằng cô khá khắt khe. Nhưng dần dần, các bạn quen với cách học này, thậm chí chủ động mang bút màu để ghi chú và đánh dấu những nội dung quan trọng.

Điều đặc biệt trong lớp học của cô Nhung là giảng viên không sử dụng slide trình chiếu. Ảnh: NVCC

Nghiêm túc trong phương pháp giảng dạy, Nhung vẫn khuyến khích sinh viên tự do bày tỏ quan điểm, kể cả khi ý kiến chưa chính xác.

“Giảng viên phải là người hướng dẫn. Tôi không muốn giảng viên chỉ nói với sinh viên rằng điều này đúng, điều kia sai. Mình nên cung cấp thông tin, đưa ra những lựa chọn để các bạn tự suy nghĩ và tìm hướng đi phù hợp. Kể cả khi sinh viên đưa ra một quan điểm chưa đúng, tôi vẫn muốn nghe lý do vì sao các bạn nghĩ như vậy”, cô nói.

Ngoài giờ học, cô Nhung còn dành thời gian tư vấn cho sinh viên về các cuộc thi Marketing, định hướng học tập và cả những vấn đề trong cuộc sống.

Cô Nhung dẫn chương trình tại kênh Vietnam Today. Ảnh: NVCC

Tháng 2/2026, ở tuổi 36, cô Nhung hoàn thành chương trình tiến sĩ sau 5,5 năm theo đuổi. Muốn thử sức ở lĩnh vực mới, cô tham gia đợt tuyển dụng biên tập viên của kênh Vietnam Today và vượt qua các vòng tuyển chọn. Dù được đề nghị làm việc toàn thời gian, cô chọn cộng tác để tiếp tục gắn bó với công việc giảng dạy.

Hiện mỗi tuần, cô tham gia sản xuất 3-4 bản tin, đảm nhiệm cả vai trò biên tập viên và người dẫn chương trình. Cô cũng nghiên cứu thị trường cho một số doanh nghiệp. Những trải nghiệm này giúp nữ tiến sĩ tích lũy thêm kiến thức thực tế, làm phong phú nội dung bài giảng và giúp sinh viên dễ tiếp cận hơn.

Với Nhung, giảng dạy vẫn là công việc muốn gắn bó lâu dài, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội thử sức ở những lĩnh vực mới.

“Tôi muốn tranh thủ lúc còn có thể làm những việc mình mong muốn, để sau này nhìn lại không phải tiếc nuối vì có cơ hội mà đã không thử sức”, nữ giảng viên chia sẻ.