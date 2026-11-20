Đang lưu thông qua cầu Tùng Lý, ô tô tải chở vật liệu xây dựng bất ngờ gặp sự cố, tông gãy lan can rồi lao xuống sông, chìm hoàn toàn. May mắn, tài xế kịp thoát khỏi cabin, bơi vào bờ.

Sáng 20/11, lãnh đạo UBND xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô tải rơi xuống sông tại khu vực cầu Tùng Lý, thôn Quảng Châu.

Tài xế dù bị thương vẫn cố gắng thoát ra ngoài, bơi vào bờ trước khi chiếc xe chìm hẳn. Ảnh: H. H

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 cùng ngày. Thời điểm này, ô tô tải chở vật liệu xây dựng (chưa rõ biển số) do tài xế Phạm Văn Th. (45 tuổi, trú xã Hòa Trạch) điều khiển đang lưu thông qua cầu Tùng Lý thì bất ngờ gặp sự cố, tông gãy lan can cầu rồi lao xuống sông.

Sau khi phương tiện rơi xuống nước, tài xế dù bị thương vẫn cố gắng thoát ra ngoài, bơi vào bờ trước khi chiếc xe chìm hẳn.

Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa tài xế đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H. H

Tại hiện trường, ô tô tải đã chìm dưới sông, trên mặt nước xuất hiện các vệt dầu loang. Trong khi đó, gần 5m lan can cầu bị tông gãy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hòa Trạch đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.