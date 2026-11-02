Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 1 - 5/11.

Ngày 2/11, tại thủ đô Bắc Kinh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; làm việc với Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Lục Hạo.

Tại các cuộc tiếp xúc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn, toàn diện của Trung Quốc và thành công của Hội nghị Trung ương 5 khóa 20 (từ ngày 26-29/10), bước chuẩn bị quan trọng về lý luận cho Đại hội 21 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị giới thiệu về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội 14, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như một số chủ trương, đường lối quan trọng tại Hội nghị Trung ương 4.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh truyền thống hữu nghị lâu đời Việt - Trung và chủ trương ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường kết nối chiến lược, nâng tầm hợp tác thực chất, đồng hành cùng nhau trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, các lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng và ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò quốc tế lớn hơn. Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển.

Tại các cuộc làm việc, hai bên nhất trí tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng với các ngành, các cấp và địa phương hai nước, tiếp tục cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, nhất là kết quả chuyến thăm Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai nước sẽ duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên; chủ động rà soát, đôn đốc quyết liệt việc triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất ngày càng hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân; kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Để thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị hai bên triển khai đồng bộ các nhóm biện pháp, chính sách nhằm thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững hơn, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc.

Ông cũng đề nghị tăng cường kết nối hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, nhất là đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt kết nối giữa hai nước và liên vận quốc tế; chú trọng hợp tác đầu tư chất lượng cao, liên kết điện; tạo đột phá rõ nét hơn nữa về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao...

Các lãnh đạo Trung Quốc đề nghị hai bên triển khai tốt các cơ chế trao đổi cấp cao kênh Đảng, kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, nâng cao hiệu quả hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ; phát huy tốt các cơ chế đối thoại ngoại giao - quốc phòng - công an và Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương.

Trung Quốc mong muốn tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh.

Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam trở thành nước chủ đề hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - xuất khẩu Trung Quốc” năm 2027; sẵn sàng nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam và ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên tiếp tục triển khai các chương trình giao lưu nhân dân như Hành trình đỏ, tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch giữa hai nước, mở rộng hợp tác về giáo dục, văn hóa, giao lưu địa phương.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương với Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện của Trung Quốc...