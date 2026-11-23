Bảo hiểm số OPES năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong Top 5 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam Khối ngành Bảo hiểm, theo bảng xếp hạng năm 2026 của Anphabe.

Theo bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 của Anphabe, OPES tiếp tục giữ vững vị trí Top 5 Khối ngành Bảo hiểm (Nhân thọ và Phi nhân thọ) và Top 100 Khối Doanh nghiệp vừa.

Chương trình được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bảo trợ, đánh giá môi trường làm việc thông qua khảo sát người lao động trên nhiều khía cạnh, từ cơ hội phát triển nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả quản lý. Mô hình và phương pháp đánh giá được kiểm chứng bởi Intage Việt Nam, thành viên tập đoàn nghiên cứu thị trường Intage Group của Nhật Bản.

Mới đây, OPES cũng góp mặt trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Ngành Bảo hiểm - Chuyên ngành Bảo hiểm phi nhân thọ theo bảng xếp hạng của Viet Research công bố.

OPES hai năm liên tiếp lọt Top 5 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam Khối ngành Bảo hiểm

Trước đó, tại bảng xếp hạng Doanh nghiệp yêu thích 2026 (Enterprise of Choice) do CareerViet công bố tháng 10, OPES đứng thứ 4 ngành Bảo hiểm và xếp thứ 81 trong Top 100 doanh nghiệp được yêu thích thuộc khối doanh nghiệp quy mô vừa. Kết quả được xác định từ bình chọn của hơn 82.000 người lao động dành cho hơn 7.300 doanh nghiệp thuộc 30 ngành nghề.

Đầu tư mạnh cho đào tạo và lộ trình phát triển năng lực lãnh đạo

Theo kết quả khảo sát năm nay của Anphabe, “Cơ hội phát triển và hoàn thiện năng lực lãnh đạo” là điểm nổi bật nhất trong hình ảnh nhà tuyển dụng của OPES, khi yếu tố này tăng 7 bậc, từ vị trí thứ 8 năm 2025 lên dẫn đầu trong nhóm 10 đặc điểm được người lao động ngoài doanh nghiệp đánh giá trong năm 2026.

“Với tinh thần đề cao Hiệu quả - Sáng tạo, OPES trao cơ hội phát triển và trang bị những công cụ phù hợp giúp mỗi nhân viên có thể phát huy năng lực cho công việc hiệu quả hơn. Khi được khuyến khích học hỏi, đề xuất sáng kiến và đưa ý tưởng vào thực tế, mỗi thành viên có thêm điều kiện đóng góp vào sự phát triển chung của OPES, qua đó cùng nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho khách hàng”, đại diện OPES chia sẻ về tinh thần phát triển nhân sự của doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ đội ngũ vững vàng trên những lộ trình này, OPES dành ngân sách đào tạo lên đến 30 triệu đồng/người/năm, tạo điều kiện tiếp cận các chương trình giảng dạy trong và ngoài nước. Hiện tại, nhiều nhân sự đã đạt chứng chỉ quốc tế từ các tổ chức uy tín như: ANZIIF (Học viện Bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand), SOA (Hiệp hội nghề nghiệp Actuary quốc tế), CIA (Hiệp hội Định phí Canada), PMI (Viện Quản lý Dự án Quốc tế).

Nhờ đó, những nỗ lực đầu tư cho đào tạo của OPES cũng được đánh giá cao trong khảo sát của Anphabe, khi yếu tố “chính sách hỗ trợ học tập” tăng 2 bậc so với năm 2025 trong nhóm 10 đặc điểm được người lao động bên ngoài doanh nghiệp quan tâm.

Song song lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, những giá trị văn hóa nội bộ của OPES đã lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường nhân sự, khi có tới 5/10 dấu ấn mới vào Top 10 thuộc nhóm Văn hóa & Giá trị. Các tiêu chí như môi trường công bằng - tôn trọng, chuyên nghiệp, linh hoạt, tin cậy - minh bạch và tinh thần hợp tác đã phản chiếu trực tiếp bốn tính cách thương hiệu cốt lõi Chính trực - Hiệu quả - Kỷ cương - Sáng tạo.

Đồng thời, việc “Quy trình làm việc chuẩn hóa” và “Cấp quản lý trực tiếp tạo điều kiện phát triển, trao quyền cho nhân viên” cùng góp mặt trong bảng xếp hạng càng khẳng định mô hình vận hành mang dấu ấn đặc trưng của một doanh nghiệp bảo hiểm số: đề cao chất lượng quản trị, sự phối hợp liên đơn vị và tinh thần chủ động của đội ngũ.

OPES luôn gắn phát triển con người với chất lượng quản trị và văn hóa tổ chức

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết trên nền tảng công nghệ số

OPES chú trọng xây dựng môi trường làm việc gần gũi như “ngôi nhà thứ hai”, tạo không gian làm việc thoải mái, gắn kết và gia tăng cảm hứng cho đội ngũ trong công việc. Đặc biệt, tinh thần khơi nguồn sáng kiến, trao quyền sáng tạo tại OPES được nuôi dưỡng từ sự cộng hưởng giữa đội ngũ nhân sự bản lĩnh, chủ động cùng nền tảng công nghệ vững vàng.

Bước nâng tầm này còn thể hiện rõ qua dữ liệu Scorecard Sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng Anphabe 2025 và 2026: thay vì tập trung vào thu nhập hay điều kiện vật chất như năm 2025, hình ảnh OPES năm 2026 gắn liền với phát triển con người, chất lượng quản trị và văn hóa tổ chức.

Tại OPES, công nghệ không chỉ được đẩy mạnh ứng dụng trong kinh doanh, mà còn là phương tiện hỗ trợ để đội ngũ nhân sự khai thác và nâng cao hiệu quả. Doanh nghiệp từng bước số hóa quy trình xử lý hồ sơ, hợp đồng bảo hiểm, đồng thời đưa hoạt động quản lý văn bản và trao đổi thông tin nội bộ lên nền tảng số.

Định hướng kết hợp phát triển con người, chất lượng quản trị và văn hóa tổ chức cùng đổi mới công nghệ đang góp phần tạo nền tảng để OPES nâng cao hiệu quả vận hành, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng và liên tục gặt hái được những giải thưởng uy tín.

(Nguồn: Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES)