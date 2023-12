Tôi uống rượu ít nhưng dễ say. Uống nước chanh pha mật ong có thể giải rượu và khiến nồng độ cồn về 0 nhanh hơn không thưa bác sĩ? (Thanh Toàn, Lâm Đồng)

Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trả lời:

Nước chanh pha mật ong không có tác dụng làm giảm tác hại của bia rượu trong cơ thể mà chỉ làm giảm các triệu chứng khó chịu.

Khi một người uống bia rượu và đồ uống có cồn nói chung, đến một mức độ nhất định sẽ có cảm giác say. Say ở mức độ nhẹ sẽ biểu hiện với các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn; nặng hơn là mất kiểm soát hành vi, lơ mơ.

Sự chênh lệch về tửu lượng là do mỗi người có tốc độ chuyển hóa cồn (ethanol) khác nhau. Điều này phụ thuộc vào các loại enzyme như ADH và chất chống oxy hóa glutathione do gan tiết ra. Khi lượng bia rượu bạn uống vào vượt quá ngưỡng chuyển hóa của gan, cơ thể bạn sẽ bị say.

Nước chanh pha với mật ong, sả gừng, nước cam đều có chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa bia rượu tại gan diễn ra nhanh hơn. Từ đó, giúp bạn giảm cảm giác say, giảm các triệu chứng khó chịu trên cơ thể.

Tuy nhiên, các loại nước nói trên không làm giảm tác hại của bia rượu cũng như không có khả năng giúp nồng độ cồn về 0 nhanh hơn.

Người dân cần lưu ý sử dụng rượu bia quá mức và kéo dài có thể gây ra những tác hại như viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.