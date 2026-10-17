Liên quan đến ồn ào muỗng “nhựa sinh học”, thương hiệu Phê La chính thức phát đi thông báo thừa nhận chưa thực hiện kiểm nghiệm định danh thành phần sản phẩm và dừng tái sử dụng muỗng nhựa này.

Muỗng nhựa trong là một trong những sản phẩm được sử dụng tại hệ thống cửa hàng Phê La. Trên bao bì, sản phẩm in các cụm từ tiếng Anh như “Biodegradable plastic, eco-friendly” (nhựa phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường), cùng lời nhắn “Mời Đồng Chill tái sử dụng”.

Tuy nhiên, sản phẩm gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người đặt câu hỏi về thành phần vật liệu thực tế của chiếc muỗng so với thông tin in trên bao bì, đồng thời băn khoăn về cơ sở của khuyến nghị tái sử dụng.

Cùng thời điểm, trang fanpage facebook chính thức của chuỗi trà và cà phê Phê La "không thể truy cập".

Trước sự việc muỗng "nhựa sinh học", thương hiệu Phê La đã chính thức phát đi thông báo thông tin rõ ràng về các vấn đề liên quan.

Trong thông báo, Phê La cho biết, trang facebook của thương hiệu này đang gặp sự cố nền tảng nên không hiển thị được từ 13/10 đến nay. Vì vậy, Phê La cập nhật thông tin qua các kênh chính thức khác của thương hiệu.

Liên quan đến những thông tin gần đây về thành phần vật liệu của muỗng nhựa trong được sử dụng tại hệ thống, Phê La cho biết, trong quá trình lựa chọn, phê duyệt và thông tin về thành phần sản phẩm, thương hiệu đã căn cứ vào hồ sơ sản phẩm, mẫu sản phẩm và các tài liệu kiểm nghiệm do nhà sản xuất cung cấp tại thời điểm phê duyệt để công bố thông tin về thành phần sản phẩm.

Phê La có thực hiện kiểm nghiệm và đạt các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định đối với sản phẩm muỗng nhựa trong. Song, thương hiệu này cũng thừa nhận chưa thực hiện kiểm nghiệm định danh thành phần sản phẩm.

Trước những thông tin phản ánh về sự khác biệt trong thành phần vật liệu của sản phẩm, Phê La đã ngay lập tức thu hồi và ngừng sử dụng sản phẩm muỗng nhựa trong tại tất cả cửa hàng.

Đồng thời, thương hiệu này đang tiến hành kiểm nghiệm độc lập về vật liệu, làm việc với nhà cung cấp rà soát lại toàn bộ quy trình đánh giá, lựa chọn và kiểm soát thành phần của sản phẩm.

Phê La xin lỗi và thông báo tới Đồng Chill dừng tái sử dụng muỗng nhựa trong.