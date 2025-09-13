Theo thông báo của Công an tỉnh Thanh Hóa, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng là do “có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý, điều tra”.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh áp dụng từ ngày 11/9/2025 đến hết ngày 6/1/2026.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố ông Hưng liên quan cụ thể đến vụ án nào.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Ông Đỗ Trọng Hưng cư trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Chính trị học.

Trước khi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến đầu tháng 9/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.