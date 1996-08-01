2/1992 - 7/1996 Giáo viên trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên

8/1996 - 7/2001 Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy An Giang

8/2001 - 8/2010 Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang

8/2010 - 10/2010 Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy An Giang

11/2010 - 1/2013 Bí thư Thị ủy Tân Châu, An Giang

2/2013 - 11/2013 Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang

12/2013 - 10/2015 Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang

10/2015 Bí thư Tỉnh ủy An Giang

1/2016 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

9/2020 Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

30/1/2021 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

4/2021 - 6/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

26/7/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021)

18/1/2023-1/3/2023 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV

21/3/2024-21/5/2024 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV

6/2025 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV

22/1/2026 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031

23/1/2026 Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bà được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV

3/2026 Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI