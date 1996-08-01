2/1992 - 7/1996
Giáo viên trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên
8/1996 - 7/2001
Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy An Giang
8/2001 - 8/2010
Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang
8/2010 - 10/2010
Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy An Giang
11/2010 - 1/2013
Bí thư Thị ủy Tân Châu, An Giang
2/2013 - 11/2013
Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang
12/2013 - 10/2015
Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang
10/2015
Bí thư Tỉnh ủy An Giang
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
9/2020
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
4/2021 - 6/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia
26/7/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021)
18/1/2023-1/3/2023
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV
21/3/2024-21/5/2024
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV
6/2025
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV
22/1/2026
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031
23/1/2026
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bà được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV
3/2026
Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.