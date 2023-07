Chiều 14/7, Viện KSND tỉnh Long An phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, nơi cư trú ở ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, Long An) của Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh.

Ông Thắng bị khởi tố để điều tra về hành vi “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Bị can Thắng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, bị can Nguyễn Văn Thắng có liên quan đến 24 hồ sơ đăng ký với Phòng CSGT Công an tỉnh Long An để được cấp giấy phép cho 24 xe mô tô 2 bánh đã vận chuyển trái phép từ Campuchia vào địa bàn. Trong đó, ông Thắng trực tiếp đứng tên đối với 2 hồ sơ.

Trước đó, UBND huyện Tân Hưng cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại phụ trách về kinh tế đối với ông Nguyễn Văn Thắng. Đồng thời, ông Thắng cũng bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng tại địa phương. Đối với lĩnh vực ông phụ trách tại xã Vĩnh Đại cũng đã được phân công tạm thời cho người khác.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra.