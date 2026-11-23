Sáng nay (23/11), UBND TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo TPHCM, các tỉnh, thành phố, đại biểu quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, “không chỉ mở ra không gian, động lực phát triển mới cho TPHCM mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM, đồng thời biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, công phu của thành phố, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm

Vị trí đầu tàu của TPHCM

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, TPHCM giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế; đồng thời là đầu tàu tăng trưởng, có sức hút và lan tỏa đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026.

Theo đó, đến năm 2030, TPHCM phấn đấu trở thành đô thị dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, có vị thế nổi bật tại Đông Nam Á và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, phát triển bền vững, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Ngoài các mục tiêu trên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý thành phố phải phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong các chuỗi phát triển kinh tế của cả nước, trong đó TPHCM đóng góp "rất quan trọng".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, đất nước hiện có 3 điểm nghẽn lớn gồm thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội; vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực thi hiệu quả.

Đề cập đến việc triển khai quy hoạch TPHCM, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quy hoạch phải thực sự đi vào cuộc sống, trong đó khâu tổ chức thực hiện mang tính quyết định.

“Phải xác định thực hiện như thế nào, ở đâu, ai làm, khi nào hoàn thành để có sản phẩm cho nhân dân thụ hưởng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền TPHCM và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ:

Thứ nhất là, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phát huy vai trò giám sát của Đoàn ĐBQH TPHCM, HĐND TP và HĐND cấp xã, phường, trong đó “quan trọng hơn hết là giám sát của người dân”; đồng thời huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển.

Thành phố cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể TPHCM và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Thứ hai là, vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết 98 của Quốc hội và các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10, nhằm tạo đột phá trong huy động nguồn lực.

Trọng tâm là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút nhà đầu tư chiến lược, hình thành trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thành phố cần phát triển các khu đô thị mới “sáng, xanh, sạch, đẹp”, bảo đảm nhà ở cho người dân, coi đây là “yếu tố quyết định” đối với đô thị có quy mô dân số hơn 10 triệu người.

Thứ ba là, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, ưu tiên nguồn lực phát triển giao thông kết nối liên vùng; chủ động triển khai các giải pháp căn cơ ứng phó biến đổi khí hậu, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong phát triển thành phố.

Thứ tư là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ năm là, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và có trách nhiệm cao; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; đồng thời hoàn thiện hướng dẫn pháp lý để cán bộ, đảng viên “yên tâm thực hiện đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật”.

Quốc hội đồng hành cùng TPHCM

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần quan tâm, về làm việc với TPHCM, mong muốn thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm với vị thế thành phố mang tên Bác Hồ.

Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm đặc thù và những luật nền tảng như Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tăng quyền chủ động cho thành phố.

"Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TPHCM bứt phá, phát triển vươn lên xứng tầm" - Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, giới khoa học, nhà đầu tư quốc tế và nhân dân, TPHCM sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu quy hoạch, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

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