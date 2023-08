Sáng tác bài thơ tiếng Anh đầu tiên năm 7 tuổi, làm quen nhạc rap từ năm 8 tuổi, đến khi 10 tuổi, Shumo - rapper nhí mang hai dòng máu Việt Nam - Ukraine đã sở hữu trong tay hàng loạt MV triệu view Bad Dream, Christmas dance celebration, Get lixi get lucky, So you wanna hate me…

Rapper nhí Shumo

Mới đây, Shumo khiến nhiều người cảm động khi dành thời gian 3 tháng luyện tập ca khúc Cùng cha để dành tặng sinh nhật người cha kính yêu. Ca khúc Cùng cha được Quán quân Tuyệt đỉnh Bolero 2019 Trần Vũ - người thầy, cũng là một “người bạn” đồng hành trong âm nhạc của Shumo viết lời Việt từ ca khúc nổi tiếng Là anh (do nữ ca sĩ Trung Quốc Mộng Nhiên thể hiện).

Shumo bày tỏ đã tự sáng tác rất nhiều ca khúc, trong đó có cả bài hát về mẹ nhưng vẫn chưa có tác phẩm nào về cha. Không chỉ vậy, lần này cậu muốn hát tiếng Việt để không chỉ tặng cho cha mà còn cho cả những khán giả Việt Nam.

Shumo dành 3 tháng luyện từ vựng cùng mẹ. Rapper nhí tâm sự, Cùng cha mang ý nghĩa lớn với bản thân bởi đây là ca khúc tiếng Việt đầu tiên thể hiện.

Nổi tiếng từ rất sớm, với nhiều MV "triệu view" trên YouTube nhưng mẹ của Shumo - chị Nga cho biết, thu nhập từ YouTube không quá nhiều như các tin đồn trên mạng xã hội.

“Thu nhập từ YouTube gia đình dùng mua các dụng cụ âm nhạc, khóa học luyện thanh ở nước ngoài cho Shumo. Thực tế, nguồn thu từ kênh YouTube của con không hề cao, nói về âm nhạc, 1-2 triệu view không quá lớn, con cần cố gắng nhiều. Gia đình chỉ mong con được thỏa đam mê là chính”, mẹ Shumo cho biết.

Chị Nga cũng chia sẻ, khi cho con tham gia nghệ thuật ở tuổi rất nhỏ, gia đình cũng lường trước những mặt trái từ dư luận nên chấp nhận lời đồn thổi.

"Tôi dạy con rằng, ở đâu cũng có tiêu cực, phải biến áp lực thành động lực. Chúng tôi cũng không gây áp lực con bất cứ vấn đề gì, kể cả phải đạt bao nhiêu lượt xem, top trending… mà chỉ mong con có các sản phẩm yêu thích, tâm huyết là đủ”, chị Nga nói thêm.

Rapper Shumo sinh năm 2012, là một trong những rapper nhí gốc Việt gây chú ý. Tên gọi Shumo vốn là biệt danh ở nhà của cậu bé, trong tiếng Ukraine có nghĩa là năng động. Hiện tại, rapper học lớp 6, có thể nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Việt và một ít tiếng Ukraine.

Ban đầu, gia đình nam rapper nhí đăng tải các sản phẩm của cậu bé lên trang YouTube làm kỷ niệm. Tuy nhiên, một số ca khúc tạo hiệu ứng bất ngờ.

Cha mẹ Shumo đều không hoạt động trong showbiz nhưng họ hàng bên ngoại của cậu bé lại có máu nghệ thuật. Shumo gọi nhạc sĩ Thanh Tùng là cậu, đạo diễn Lê Việt là cậu họ. Khi phát hiện khả năng vượt trội của Shumo, nam đạo diễn thuyết phục gia đình cho em theo đuổi và phát triển đam mê.

Shumo - 'Cùng cha':