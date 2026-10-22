Được vinh danh tại APEA 2026 với giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á, Richy Group đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau 25 năm phát triển, tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư chất lượng, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

25 năm xây dựng thương hiệu bánh kẹo Việt

Ngày 15/10 vừa qua, Richy Group được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 với giải thưởng Corporate Excellence Award - Doanh nghiệp xuất sắc châu Á. Đây là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giải thưởng Corporate Excellence Award tại APEA 2026 ghi nhận những nỗ lực phát triển của Richy.

Khởi đầu từ năm 2001 trên phố Hàng Tre, Hà Nội, Richy từng bước mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư năng lực sản xuất và xây dựng hệ thống phân phối trên thị trường trong nước.

Qua 25 năm phát triển, doanh nghiệp từng bước tạo dựng vị thế trong ngành bánh kẹo Việt Nam, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế.

Trong hành trình đó, Richy chú trọng đầu tư hệ thống nhà máy, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Richy chú trọng đầu tư năng lực sản xuất, công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình phát triển.

Được biết Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là chương trình giải thưởng do Enterprise Asia tổ chức, hướng đến tôn vinh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng kinh doanh tại châu Á. Trong hệ thống giải thưởng này, Corporate Excellence Award là hạng mục ghi nhận những doanh nghiệp xuất sắc.

Việc được vinh danh tại APEA 2026 đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình phát triển của Richy Group. Giải thưởng đồng thời tạo động lực để Richy tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, củng cố nền tảng vận hành và theo đuổi các mục tiêu phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh ngành thực phẩm không ngừng phát triển, việc duy trì chất lượng sản phẩm, đổi mới để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố năng lực cạnh tranh.

Với Richy, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong hành trình phát triển. Đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện hoạt động, khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Danh mục sản phẩm đa dạng là một trong những nền tảng để Richy tiếp cận nhiều nhóm người tiêu dùng.

Tiếp nối hành trình nâng tầm thương hiệu bánh kẹo Việt

Trong lĩnh vực thực phẩm, chất lượng sản phẩm gắn liền với trải nghiệm và niềm tin của người tiêu dùng. Đây cũng là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu và khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Richy định hướng duy trì sự nhất quán trong chất lượng, đồng thời chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc đầu tư vào hệ thống sản xuất và các tiêu chuẩn quản lý là một phần trong quá trình xây dựng nền tảng vận hành, hướng đến khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của ngành thực phẩm.

Bên cạnh thị trường trong nước, Richy từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu, đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tại nhiều quốc gia. Hành trình này đòi hỏi doanh nghiệp liên tục hoàn thiện năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng và thích ứng với đặc điểm của từng thị trường.

Sản phẩm bánh kẹo của Richy Group đã xuất khẩu tới 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trải rộng trên 5 châu lục.

Cùng với đó, Richy tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế trong ngành bánh kẹo, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế và phát triển thương hiệu trên nền tảng chất lượng.

Richy Group - Doanh nghiệp luôn nỗ lực hướng tới giá trị bền vững cho người tiêu dùng và cộng đồng.

Giải thưởng Corporate Excellence Award tại APEA 2026 vì thế không chỉ là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp, mà còn tạo động lực để Richy tiếp tục đầu tư, đổi mới và hoàn thiện hoạt động.

Với nền tảng được xây dựng qua 25 năm, Richy hướng đến cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao giá trị hàng Việt và tạo dựng nền tảng phát triển bền vững trong thời gian tới.

(Nguồn: Richy Group)