Hơn 2 triệu lit nước đã bị bơm khỏi bể chứa Paralkot trong hơn 4 ngày để Rajesh Vishwas, một thanh tra thực phẩm địa phương, lấy lại chiếc điện thoại Samsung của mình. Vishwas đang đi chơi cùng bạn bè vào chiều thứ 7 tuần trước thì làm rơi máy tại một thắng cảnh nổi tiếng ở bang Chhattisgarh.

Rajesh Vishwas làm rơi điện thoại khi chụp ảnh tự sướng tại hồ chứa Paralkot thuộc bang Chhattisgarh, Ấn Độ. (Ảnh: Indian Express)

Trong video được trang tin Indian Express chia sẻ, Vishwas cho biết đã thuê một máy bơm diesel để “xả một ít nước vào con kênh gần đó”. Ông làm điều này sau khi xin phép một sỹ quan. Ngoài ra, ông cũng đã đề nghị những người khác ở hồ lặn xuống tìm kiếm nhưng không thành công.

Theo BBC News, Vishwas nói smartphone chứa nhiều thông tin chính phủ quan trọng. Song, dù được vớt lên, nó vẫn bị hỏng và không hoạt động được.

Hành động của Vishwas khiến ông bị đình chỉ công việc vì lạm dụng chức vụ, gây thất thoát hàng triệu lit nước tại thời điểm nắng nóng nghiêm trọng. Lệnh đình chỉ còn khẳng định vị thanh tra này đã không xin phép xả hồ chứa. Tuy nhiên, người này cho rằng nước mà ông rút đến từ phần tràn của đập và dù sao đi nữa cũng không sử dụng được.

Trong khi đó, Priyanka Shukla, quan chức quận Kanker, nói với tờ báo địa phương The National rằng, nước là tài nguyên thiết yếu và không thể bị lãng phí như vậy. Theo The Times of India, lượng nước bị rút có thể tưới cho 1.500 mẫu đất trong mùa hè khô hạn này.

