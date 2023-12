{"article":{"id":"2226559","title":"Tâm Tít sexy 'đốt mắt' người nhìn, Lý Hùng hình thể vạm vỡ tuổi 54","description":"Người đẹp Tâm Tít diện đầm đỏ chào đón Noel, khoe vòng 1 sexy khó rời mắt. Lý Hùng khoe body cường tráng tuổi 54.","contentObject":"<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-409409073-7657015297658943-949191646194144270-n-1080-1183.jpg?width=768&s=3ucdYFOFDZJyxmtTispFeA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-409409073-7657015297658943-949191646194144270-n-1080-1183.jpg?width=1024&s=7u3tj3h_zZYuFW9iFisB1A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-409409073-7657015297658943-949191646194144270-n-1080-1183.jpg?width=0&s=M81j7yfbRUOZw6szWKxA1w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-409409073-7657015297658943-949191646194144270-n-1080-1183.jpg?width=768&s=3ucdYFOFDZJyxmtTispFeA\" alt=\"snapinstaapp 409409073 7657015297658943 949191646194144270 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-409409073-7657015297658943-949191646194144270-n-1080-1183.jpg?width=260&s=0Aqol-M4D8Xbj187Y8n6bw\"></picture>

<figcaption><em>Tin <a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-tri/the-gioi-sao\">sao Việt</a> 13/12: \"Tâm sinh tướng, tướng sinh viên\", Tâm Tít viết.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1184.jpg?width=768&s=X0SJTENnPtKxohIAPNBrVw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1184.jpg?width=1024&s=Xj35esxGHToS8UNbABrJrA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1184.jpg?width=0&s=WrRBtVzldEsegZP7-_nLZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1184.jpg?width=768&s=X0SJTENnPtKxohIAPNBrVw\" alt=\"409431328 760075429473002 194450100027159430 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409431328-760075429473002-194450100027159430-n-1184.jpg?width=260&s=PR3boAEhlMyOcR4I9JSRYg\"></picture>

<figcaption><em>Diễn viên Lý Hùng áo sơ mi trông vẫn vạm vỡ khi du lịch Mỹ.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410355619-10162397119723644-9054658537060981336-n-1185.jpg?width=768&s=UjqRCnphrtgqOfPhyKm0Uw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410355619-10162397119723644-9054658537060981336-n-1185.jpg?width=1024&s=WqJQbkisSfsUmFi-ea2dGg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410355619-10162397119723644-9054658537060981336-n-1185.jpg?width=0&s=7qZZqMw8JoC80psAZ2Scsw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410355619-10162397119723644-9054658537060981336-n-1185.jpg?width=768&s=UjqRCnphrtgqOfPhyKm0Uw\" alt=\"410355619 10162397119723644 9054658537060981336 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410355619-10162397119723644-9054658537060981336-n-1185.jpg?width=260&s=fw4-CQ2Cm4VAlWBdFZF-5A\"></picture>

<figcaption><em>MC Phí Linh diện đồ trẻ trung như học sinh khi đi làm.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409730659-7424994004178389-957418538056275007-n-1186.jpg?width=768&s=E8nMrEqf5nXGIGukWspQCw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409730659-7424994004178389-957418538056275007-n-1186.jpg?width=1024&s=JmXHhGRHcgLC6EWpFF6odw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409730659-7424994004178389-957418538056275007-n-1186.jpg?width=0&s=8KbE-oeG_zzZVaLhm2Z6zg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409730659-7424994004178389-957418538056275007-n-1186.jpg?width=768&s=E8nMrEqf5nXGIGukWspQCw\" alt=\"409730659 7424994004178389 957418538056275007 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409730659-7424994004178389-957418538056275007-n-1186.jpg?width=260&s=IdgfiXTPrG6YJccMc34dwQ\"></picture>

<figcaption><em>Ca sĩ Bằng Kiều diện đồ trẻ trung ra sân bay.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410456739-1823023638168279-8854035579441575842-n-1187.jpg?width=768&s=da4y3kcdF9whL1SUuWGeiw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410456739-1823023638168279-8854035579441575842-n-1187.jpg?width=1024&s=hZmBXQrRFWPOPaasbYWP9g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410456739-1823023638168279-8854035579441575842-n-1187.jpg?width=0&s=raZ_4HonUtANOEAQ9QRN7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410456739-1823023638168279-8854035579441575842-n-1187.jpg?width=768&s=da4y3kcdF9whL1SUuWGeiw\" alt=\"410456739 1823023638168279 8854035579441575842 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410456739-1823023638168279-8854035579441575842-n-1187.jpg?width=260&s=VNjZsFSDZxl8TeutnlrFlg\"></picture>

<figcaption><em>Diễn viên Thanh Hương đăng ảnh trong tạo hình nhân vật mới.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410372423-10220399122288411-3166206356397639275-n-1188.jpg?width=768&s=LJz4m6CwrJedC1PVmqBl7w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410372423-10220399122288411-3166206356397639275-n-1188.jpg?width=1024&s=fVpADGyMqUM5b0p4_nqQWw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410372423-10220399122288411-3166206356397639275-n-1188.jpg?width=0&s=XPqlN5g5pim6OzOKr-1dSw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410372423-10220399122288411-3166206356397639275-n-1188.jpg?width=768&s=LJz4m6CwrJedC1PVmqBl7w\" alt=\"410372423 10220399122288411 3166206356397639275 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/410372423-10220399122288411-3166206356397639275-n-1188.jpg?width=260&s=AFv9l_Woh1HHr91zeeCUGA\"></picture>

<figcaption><em>MC Minh Hương đăng ảnh hậu trường trước khi lên sóng, chúc mọi người một tháng mới vui vẻ, nhiều tiền.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409408943-7150044451722093-3574252409461092591-n-1189.jpg?width=768&s=ek4_9PCzByBDA2HixFMrNg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409408943-7150044451722093-3574252409461092591-n-1189.jpg?width=1024&s=TKZtRu_TkgugylB8myjL4g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409408943-7150044451722093-3574252409461092591-n-1189.jpg?width=0&s=ulIVfMyhVRn9hduI26t5GQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409408943-7150044451722093-3574252409461092591-n-1189.jpg?width=768&s=ek4_9PCzByBDA2HixFMrNg\" alt=\"409408943 7150044451722093 3574252409461092591 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409408943-7150044451722093-3574252409461092591-n-1189.jpg?width=260&s=8lL4GCptEGT5XE1Z20Yp-A\"></picture>

<figcaption><em>Á hậu Bùi Phương Nga dịu dàng với áo dài xanh.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-408950914-885527236373599-2355959708506512413-n-1080-1190.jpg?width=768&s=LIgZUcJ_4WXpBUjiJSbZWw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-408950914-885527236373599-2355959708506512413-n-1080-1190.jpg?width=1024&s=5u_Tt8WwGzonP6YUs26YKQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-408950914-885527236373599-2355959708506512413-n-1080-1190.jpg?width=0&s=9MuBbO_VXO6TlxjKifBT1A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-408950914-885527236373599-2355959708506512413-n-1080-1190.jpg?width=768&s=LIgZUcJ_4WXpBUjiJSbZWw\" alt=\"snapinstaapp 408950914 885527236373599 2355959708506512413 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/snapinstaapp-408950914-885527236373599-2355959708506512413-n-1080-1190.jpg?width=260&s=aYp70YpEBgDlTx6PodOlSA\"></picture>

<figcaption><em>\"Khoảnh khắc tự nhiên của hôm nay! Yêu chính mình lúc này, yêu đời, yêu người\", MC Hoàng Oanh lạc quan chia sẻ.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409183806-10161695594996042-6864179838366392690-n-1191.jpg?width=768&s=xi9YJi1RzzYHnALS-kGHEQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409183806-10161695594996042-6864179838366392690-n-1191.jpg?width=1024&s=TTYrb-0GiAFVTqe_9EtOiQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409183806-10161695594996042-6864179838366392690-n-1191.jpg?width=0&s=DAa1xIt3UF9PyZR0n8TW1A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409183806-10161695594996042-6864179838366392690-n-1191.jpg?width=768&s=xi9YJi1RzzYHnALS-kGHEQ\" alt=\"409183806 10161695594996042 6864179838366392690 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409183806-10161695594996042-6864179838366392690-n-1191.jpg?width=260&s=mK0CPimBB7lkH0M4yU4bWw\"></picture>

<figcaption><em>Ca sĩ Lam Trường gọi con gái là \"tình yêu bé nhỏ\".</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409837116-952985609525042-203588661442576098-n-1192.jpg?width=768&s=VbKrUdHMN5ddafBUdrm6Fw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409837116-952985609525042-203588661442576098-n-1192.jpg?width=1024&s=oLw5buYUyMliyAIAMHoq4w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409837116-952985609525042-203588661442576098-n-1192.jpg?width=0&s=1k5DgVUslVdQa9UhRZn65g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409837116-952985609525042-203588661442576098-n-1192.jpg?width=768&s=VbKrUdHMN5ddafBUdrm6Fw\" alt=\"409837116 952985609525042 203588661442576098 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/409837116-952985609525042-203588661442576098-n-1192.jpg?width=260&s=O1ozI5Hnk4Z1Cmyz8s5WdA\"></picture>

<figcaption><em>MC Trấn Thành đưa vợ Hari Won đi nghỉ dưỡng.</em></figcaption>

</figure>

<p><strong>=> Xem thêm những hình ảnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/lang-sao-tag12088883797313845933.html\">làng sao</a> mới nhất trên VietNamNet.</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702455119783\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2226144\"><a href=\"/huyen-trang-xin-via-tre-dep-cua-nsnd-thu-ha-quang-le-tinh-tu-ben-mai-thien-van-2226144.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/huyen-trang-xin-via-tre-dep-cua-nsnd-thu-ha-quang-le-tinh-tu-ben-mai-thien-van-1300.jpg?width=0&s=I997O4frGVaH0qK853rrkg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/huyen-trang-xin-via-tre-dep-cua-nsnd-thu-ha-quang-le-tinh-tu-ben-mai-thien-van-1300.jpg?width=260&s=d3IpFlKeV2hW4GjASfaoXw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/huyen-trang-xin-via-tre-dep-cua-nsnd-thu-ha-quang-le-tinh-tu-ben-mai-thien-van-2226144.html\">Huyền Trang xin vía trẻ đẹp của NSND Thu Hà, Quang Lê tình tứ bên Mai Thiên Vân</a><span class=\"summary__content-desc\">Huyền Trang xin vía trẻ đẹp của NSND Thu Hà. Ca sĩ Quang Lê đăng ảnh tình tứ mừng sinh nhật Mai Thiên Vân.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/sao-viet-13-12-tam-tit-sexy-dot-mat-nguoi-nhin-ly-hung-vam-vo-o-tuoi-54-2226559.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tam-tit-sexy-dot-mat-nguoi-nhin-ly-hung-hinh-the-vam-vo-tuoi-54-1181.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tam-tit-sexy-dot-mat-nguoi-nhin-ly-hung-hinh-the-vam-vo-tuoi-54-1182.jpg","updatedDate":"2023-12-13T16:45:21","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226671","title":"G-Dragon được tuyên trắng án trước cáo buộc sử dụng ma túy","description":"Hàn Quốc - Truyền thông Hàn mới đây đưa tin ca sĩ G-Dragon - thành viên nhóm Big Bang được tuyên bố trắng án trước cáo buộc sử dụng ma túy.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/g-dragon-duoc-tuyen-trang-an-truoc-cao-buoc-su-dung-ma-tuy-2226671.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/g-dragon-duoc-tuyen-trang-an-truoc-cao-buoc-su-dung-ma-tuy-1379.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:25:29","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226516","title":"Phương Mỹ Chi nhờ công an can thiệp vụ nghi lộ clip nóng","description":"Ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công an sau tin đồn lộ clip nhạy cảm gây ảnh hưởng đến mình những ngày qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phuong-my-chi-nho-cong-an-can-thiep-vu-nghi-lo-clip-nong-2226516.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/phuong-my-chi-nho-cong-an-can-thiep-vu-nghi-lo-clip-nong-980.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:44:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226412","title":"Căn bệnh nữ diễn viên Châu Hải My gặp phải trước khi qua đời","description":"Trung Quốc - Châu Hải My - 'Nàng Chu Chỉ Nhược kinh điển nhất màn ảnh' - đột ngột ra đi ở tuổi 57. Dù bệnh tật, tình cảm bế tắc, người đẹp khi còn sống vẫn lạc quan nói 'đời mình không nuối tiếc'.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-benh-nu-dien-vien-chau-hai-my-gap-phai-truoc-khi-qua-doi-2226412.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/can-benh-nu-dien-vien-chau-hai-my-gap-phai-truoc-khi-qua-doi-923.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:31:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226367","title":"Phương Oanh sắp làm mẹ vẫn sexy cuốn hút bên Shark Bình","description":"Phương Oanh xuất hiện tươi tắn bên chồng doanh nhân hơn 8 tuổi trong loạt ảnh đón Giáng sinh giữa lúc mang bầu đôi ở tháng thứ 4.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phuong-oanh-sap-lam-me-van-vay-ao-sexy-khoe-body-cuon-hut-ben-shark-binh-2226367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/phuong-oanh-sap-lam-me-van-sexy-cuon-hut-ben-shark-binh-460.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:56:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226257","title":"Ô tô của 'Lương Sơn Bá' Hà Nhuận Đông gặp tai nạn nghiêm trọng","description":"TRUNG QUỐC - Diễn viên Hà Nhuận Đông vừa gặp tai nạn xe hơi khi đến phim trường thực hiện dự án mới do anh làm đạo diễn.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luong-son-ba-ha-nhuan-dong-tai-nan-xe-hoi-nghiem-trong-den-phim-truong-2226257.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/o-to-cua-luong-son-ba-ha-nhuan-dong-gap-tai-nan-nghiem-trong-1509.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T22:21:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226268","title":"Xót xa bài viết cuối cùng của diễn viên Châu Hải My trước khi qua đời","description":"TRUNG QUỐC - Những động thái cuối cùng của Châu Hải My trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi xót xa. Nhiều khán giả còn cho rằng đây có thể là lời tạm biệt của nữ diễn viên.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xot-xa-truoc-bai-dang-cuoi-cung-cua-chau-hai-my-truoc-khi-qua-doi-2226268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xot-xa-bai-viet-cuoi-cung-cua-dien-vien-chau-hai-my-truoc-khi-qua-doi-1504.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T22:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226234","title":"Diễn viên Châu Hải My qua đời đột ngột ở tuổi 57","description":"TRUNG QUỐC - Minh tinh Châu Hải My được xác nhận đã qua đời, hưởng dương 57 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chau-hai-my-qua-doi-o-tuoi-57-2226234.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/minh-tinh-chau-hai-my-qua-doi-dot-ngot-o-tuoi-57-1416.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T21:23:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226144","title":"Huyền Trang xin vía trẻ đẹp của NSND Thu Hà, Quang Lê tình tứ bên Mai Thiên Vân","description":"Huyền Trang xin vía trẻ đẹp của NSND Thu Hà. Ca sĩ Quang Lê đăng ảnh tình tứ mừng sinh nhật Mai Thiên Vân.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-trang-xin-via-tre-dep-cua-nsnd-thu-ha-quang-le-tinh-tu-ben-mai-thien-van-2226144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/huyen-trang-xin-via-tre-dep-cua-nsnd-thu-ha-quang-le-tinh-tu-ben-mai-thien-van-1300.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225992","title":"Hồng Đăng tươi rói dự sự kiện cùng Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn","description":"Lần hiếm hoi diễn viên Hồng Đăng tái xuất dự sự kiện. Anh vui vẻ hội ngộ dàn diễn viên hot của VTV như Thanh Sơn, Việt Anh, Lã Thanh Huyền...","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hong-dang-tai-xuat-tuoi-roi-du-su-kien-cung-la-thanh-huyen-thanh-son-2225992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hong-dang-tuoi-roi-du-su-kien-cung-la-thanh-huyen-thanh-son-919.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225784","title":"Minh tinh Châu Hải My hôn mê sâu, cấp cứu trong bệnh viện","description":"TRUNG QUỐC - Minh tinh Châu Hải My cấp cứu nhiều giờ trong bệnh viện, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chau-hai-my-hon-me-sau-cap-cuu-trong-benh-vien-2225784.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/minh-tinh-chau-hai-my-hon-me-sau-cap-cuu-trong-benh-vien-949.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:52:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225651","title":"Đời thực sexy của mỹ nhân sắp gây sóng gió trong 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Trong phần 2 'Chúng ta của 8 năm sau', Thùy Anh vào vai Như Ý, trợ lý của Lâm và cũng là tình địch của Dương.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-nhan-sap-gay-song-gio-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-2225651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/doi-thuc-sexy-cua-my-nhan-sap-gay-song-gio-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-740.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225860","title":"NSƯT Thanh Tú 'Sao Tháng Tám': Đừng bắt nghệ sĩ phải xin danh hiệu NSND","description":"NSƯT Thanh Tú - người vào vai Nhu trong phim \"Sao Tháng Tám\" đã có những ý kiến thẳng thắn về việc xét duyệt Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) mà nhiều người quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-thanh-tu-sao-thang-tam-dung-bat-nghe-si-phai-xin-danh-hieu-nsnd-2225860.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nsut-thanh-tu-sao-thang-tam-dung-bat-nghe-si-phai-xin-danh-hieu-nsnd-128.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:18:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225503","title":"Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ai?","description":"NSƯT Doãn Bằng - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - người đứng sau hàng loạt vở diễn có sân khấu được thiết kế độc lạ vừa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-doan-bang-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-2225503.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/pho-giam-doc-nha-hat-tuoi-tre-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-la-ai-800.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225778","title":"Tuổi 56 của mỹ nhân từng bị gọi là 'gái bao': Lẻ bóng với khối tài sản khổng lồ","description":"TRUNG QUỐC - Sau hơn 20 năm vắng bóng trong làng giải trí, nhan sắc và cuộc sống hiện tại của Vương Tổ Hiền ở tuổi 56 đang là đề tài được nhiều khán giả quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-nhan-vuong-to-hien-o-tuoi-56-le-bong-voi-khoi-tai-san-khong-lo-2225778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tuoi-56-cua-my-nhan-tung-bi-goi-la-gai-bao-le-bong-voi-khoi-tai-san-khong-lo-185.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225720","title":"Vợ Tuấn Hưng sexy khoe vai trần, Doãn Hải My đẹp trong trẻo","description":"Doãn Hải My đẹp trong trẻo sau đám cưới. Thu Hương - vợ ca sĩ Tuấn Hưng được nhận xét ngày càng xinh đẹp, sexy.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-11-12-2023-vo-tuan-hung-sexy-khoe-vai-tran-doan-hai-my-dep-trong-treo-2225720.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vo-tuan-hung-sexy-khoe-vai-tran-doan-hai-my-dep-trong-treo-1222.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225629","title":"Huyền Lizzie áp lực, căng thẳng khi vào vai Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Theo tiết lộ của Huyền Lizzie, Dương của 8 năm sau trong 'Chúng ta của 8 năm sau' là vai diễn rất khó khiến cô phải cố gắng gấp nhiều lần để tạo nên một màu sắc riêng biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-lizzie-ap-luc-cang-thang-khi-vao-vai-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-2225629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/huyen-lizzie-ap-luc-cang-thang-khi-vao-vai-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-837.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:59:14","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225155","title":"Đại Nghĩa tu tập, Ốc Thanh Vân dừng showbiz bỗng được phong NSƯT","description":"Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, MC Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-vo-ma-oc-thanh-van-mc-quoc-dan-dai-nghia-duoc-phong-nsut-2225155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dai-nghia-tu-tap-oc-thanh-van-dung-showbiz-bong-duoc-phong-nsut-337.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225489","title":"Diễn viên Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc","description":"Trải qua bốn cuộc hôn nhân tan vỡ, diễn viên Hoàng Yến thông báo xuống tóc khiến nhiều người bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-hoang-yen-bat-ngo-xuong-toc-2225489.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dien-vien-hoang-yen-bat-ngo-xuong-toc-514.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225481","title":"Vợ Chi Bảo rạng rỡ bên Bảo Thy, Angela Phương Trinh","description":"Vợ Chi Bảo là Lý Thuỳ Chang xuất hiện lộng lẫy bên các người đẹp đình đám của giới showbiz trong sự kiện tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chi-bao-rang-ro-do-sac-bao-thy-le-quyen-angela-phuong-trinh-2225481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vo-chi-bao-rang-ro-ben-bao-thy-angela-phuong-trinh-455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:34:14","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225334","title":"Nữ diễn viên nổi tiếng 'mắng' khán giả vì tung tiền lãng phí","description":"Lee Se Hee cho rằng khán giả đang tiêu tiền hoang phí khi tổ chức sinh nhật cho cô. Nữ diễn viên khuyên người hâm mộ nên tiết kiệm vì phí sinh hoạt tăng vọt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-dien-vien-noi-tieng-han-quoc-mang-yeu-nguoi-ham-mo-2225334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nu-dien-vien-noi-tieng-mang-khan-gia-vi-tung-tien-lang-phi-1078.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T21:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225329","title":"'Ngọc nữ của Nhật Bản' bị khán giả quay lưng vì ngoại tình","description":"NHẬT BẢN - Sau nhiều lần ngoại tình, ngọc nữ của Nhật Bản Fukada Kyoko đã bị người hâm mộ quay lưng và đối mặt với nguy cơ bị sụp đổ sự nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fukada-kyoko-nguoi-tinh-trong-mo-cua-dan-ong-nhat-ban-ngoai-tinh-2225329.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ngoc-nu-cua-nhat-ban-bi-khan-gia-quay-lung-vi-ngoai-tinh-799.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:25:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225313","title":"Quyền Linh sống mộc mạc, chăm cây, trồng hoa trong biệt thự 21 tỷ đồng","description":"MC Quyền Linh cho biết anh thích không gian sống nhiều cây trái, gợi kỷ niệm ấu thơ. Hằng ngày, nam nghệ sĩ tận hưởng niềm vui chăm sóc vườn rau, hoa quả cùng bà xã và 2 con gái.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quyen-linh-song-moc-mac-cham-cay-trong-hoa-trong-biet-thu-21-ty-dong-2225313.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/quyen-linh-song-moc-mac-cham-cay-trong-hoa-trong-biet-thu-21-ty-dong-725.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222759","title":"Sắc vóc của Huyền Lizzie, diễn viên thay thế Hoàng Hà ở 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Đảm nhiệm vai Dương khi trưởng thành trong 'Chúng ta của 8 năm sau' là Huyền Lizzie, hot girl một thời từng gây sốt với phim 'Thương ngày nắng về'.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sac-voc-cua-huyen-lizzie-nguoi-thay-the-hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-2222759.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sac-voc-cua-huyen-lizzie-dien-vien-thay-the-hoang-ha-o-chung-ta-cua-8-nam-sau-1379.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225292","title":"Hoàng Hà và Quốc Anh 'Chúng ta của 8 năm sau' tình tứ, Đỗ Mỹ Linh trẻ đẹp","description":"Diễn viên Quốc Anh đăng ảnh tình tứ bên bạn diễn Hoàng Hà.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-10-12-2023-hoang-ha-quoc-anh-chung-ta-cua-8-nam-sau-tinh-cam-2225292.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hoang-ha-quoc-anh-chung-ta-cua-8-nam-sau-tinh-cam-do-my-linh-tre-dep-sau-xinh-673.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225262","title":"Tuổi 40 nợ nần của nữ diễn viên từng khiến đại gia chi hơn 600 tỷ để bỏ vợ","description":"TRUNG QUỐC - Mặc dù phải gánh khoản nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng nhưng nữ diễn viên Đồng Lôi vẫn tích cực, chăm chỉ đóng phim.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-40-cua-dong-loi-dien-vien-tung-khien-dai-gia-chi-hon-600-ty-de-bo-vo-2225262.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tuoi-40-no-nan-cua-nu-dien-vien-tung-khien-dai-gia-chi-hon-600-ty-de-bo-vo-423.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:32:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa