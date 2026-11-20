Sao Việt 20/11/2026

Mai Phương Thuý gây tò mò

Hoa hậu Mai Phương Thuý đăng loạt ảnh mới ăn mặc giản dị vẫn xinh đẹp kèm dòng chú thích gây tò mò: "Say you’ll be mine" (Hãy nói anh sẽ là của em). Mai Phương Thuý sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Dù đã giành vương miện 20 năm nhưng nàng hậu vẫn giữ được phong độ nhan sắc đỉnh cao. Dù hoạt động showbiz hạn chế nhưng Mai Phương Thuý vẫn giành được sự quan tâm của công chúng.

Hoa hậu Mai Phương Thuý.

Clip Trọng Tấn đệm piano cho NSND Trần Hiếu gây sốt

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, NSND Trần Hiếu có phút ngẫu hứng hát "Đừng nói tôi già" bên các học trò cũ trong đó có NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn. Nghệ sĩ năm nay đã hơn 90 tuổi, có lúc nhớ lúc quên nhưng riêng cột hơi và vị trí âm thanh vẫn không quên. Ông nói vui: “Tao đâu có già!”. Các học trò gọi ông là “người Thầy đáng kính của bao thế hệ học trò”, đồng thời chúc thầy luôn giữ được sức khỏe và sự vui tươi.

NSND Trần Hiếu hát cùng học trò cũ nhân ngày 20/11:

Lan Phương úp mở đóng phim mới với Quách Ngọc Ngoan

Ngày 20/11, diễn viên Lan Phương đăng trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cô viết: “Gia đình này cuối tháng 12 sẽ được gặp khán giả”, cùng hashtag úp mở dự án mới.

Lan Phương, Quách Ngọc Ngoan chụp ảnh gia đình trong phim mới.

Bức ảnh được chụp theo bố cục một tấm ảnh gia đình 3 thế hệ: Quách Ngọc Ngoan và Lan Phương đứng phía sau, nữ diễn viên Kim Phương lớn tuổi ngồi phía trước, vòng tay ôm diễn viên nhí.

Quang Lê xúc động khi được học trò chúc mừng 20/11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ca sĩ Quang Lê chia sẻ trên trang cá nhân sự xúc động khi nhiều thí sinh từng được anh hướng dẫn vẫn nhớ và gửi lời chúc. Nam ca sĩ cho biết đã có cả trăm thí sinh gọi anh bằng hai tiếng “Thầy ơi”.

Ca sĩ Quang Lê diện áo khoác đen, tạo dáng bên bờ hồ.

Quang Lê có cơ duyên ngồi ghế giám khảo, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm với thí sinh qua nhiều mùa thi âm nhạc. Theo anh, trong số học trò ấy có người đã thành công, có người vẫn đang nỗ lực, cũng có người chưa gặp nhiều may mắn nhưng vẫn giữ trọn đam mê ca hát. Dịp này, nam ca sĩ cũng gửi lời tri ân tới những thầy cô từng dạy dỗ, dìu dắt mình.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV