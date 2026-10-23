Vào Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ và được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam năm 2026, Sasco tiếp tục ghi dấu trên thị trường bán lẻ với mô hình kinh doanh đặc thù tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Vững vị thế giữa những “ông lớn” ngành bán lẻ Việt Nam

Ngày 22/10/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) được vinh danh trong hai bảng xếp hạng của Vietnam Report: Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2026 và Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam năm 2026.

Đại diện Sasco nhận nhận giải thưởng Top 10 Bán lẻ Việt Nam năm 2026

Bảng xếp hạng 2026 tiếp nối hành trình xây dựng vị thế bán lẻ của Sasco trong hơn một thập kỷ qua. Từ 2015 đến 2026, Sasco liên tục ghi dấu trong Top 10 doanh nghiệp bán lẻ uy tín, từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh của mô hình bán lẻ sân bay bên cạnh những hệ thống thương mại lớn trên thị trường: Central Retail, WinCommerce (WinMart), Saigon Co.op, AEON Việt Nam, LOTTE Mart và MM Mega Market...

Top 10 Công ty Uy tín ngành bán lẻ Việt Nam 2026

Được ghi nhận trong bức tranh chung của ngành bán lẻ Việt Nam cho thấy uy tín của Sasco đã vượt ra ngoài lĩnh vực dịch vụ phi hàng không. Đây cũng là dấu ấn của một mô hình kinh doanh chuyên biệt, kết hợp sản phẩm đa dạng, trải nghiệm mua sắm quốc tế và bản sắc văn hóa Việt.

Ở khía cạnh hiệu quả kinh doanh, liên tục hiện diện Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam từ 2023 - 2026 ghi nhận quá trình duy trì năng lực tạo lợi nhuận và quản trị hoạt động của Sasco. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Theo Báo cáo tài chính quý III vừa công bố, Sasco ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 638 tỷ đồng, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sasco Shop - món quà Việt trở thành một phần của hành trình

Với hơn 30.000 sản phẩm được tuyển chọn, mỗi sản phẩm từ hệ thống bán lẻ Sasco Shop Tân Sơn Nhất được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, chất lượng và điều kiện bảo quản, đóng gói đáp ứng quy định vận chuyển hàng không - chuẩn mực đặc thù của bán lẻ sân bay.

Một góc Sasco Shop, nơi vẻ đẹp văn hóa Việt được tôn vinh qua thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc nón lá truyền thống

Điều làm nên dấu ấn Sasco Shop là không gian bản sắc Việt tại sân bay hiện đại. Các món hàng thủ công mỹ nghệ, cà phê, trà, đặc sản vùng miền, quà lưu niệm cùng lúc mang giá trị sử dụng và kể câu chuyện tinh hoa văn hóa Việt.

Năm 2026, Sasco khoác diện mạo mới cho câu chuyện văn hóa Việt qua bộ đôi đại sứ thương hiệu Jupi & Cyon. Trẻ trung, thân thiện và mang chất khám phá, hai nhân vật đồng hành cùng hành khách hành trình các điểm đến: Hà Giang, Đà Nẵng, TP.HCM…, đưa vẻ đẹp bản địa đến gần du khách bằng ngôn ngữ hình ảnh sinh động, đặc biệt chạm tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình.

Sasco Duty Free - kết nối thế giới, nâng tầm trải nghiệm mua sắm

Nếu Sasco Shop đưa bản sắc Việt vào trải nghiệm mua sắm, Sasco Duty Free mở ra một chiều kích khác của bán lẻ sân bay: kết nối hành khách với thế giới hàng hóa quốc tế.

Tại Ga Quốc tế T2, hệ thống Sasco Duty Free quy tụ hơn 20 quầy hàng, 15 ngành hàng chủ lực và khoảng 200 thương hiệu danh tiếng, trải rộng từ nước hoa, mỹ phẩm cao cấp, thời trang, phụ kiện, quà tặng...

Khách hàng thanh toán bằng mã QR quốc tế tại Sasco Duty Free

Tuy nhiên, cạnh tranh trong lĩnh vực miễn thuế ngày nay đã vượt xa việc quy tụ thương hiệu nổi tiếng, những ưu đãi thanh toán, chất lượng tư vấn và sự thuận tiện trong giao dịch là yếu tố góp phần định hình trải nghiệm.

Năm 2026, Sasco tiếp tục nâng cao trải nghiệm mua sắm thông qua hợp tác với Mastercard, triển khai ưu đãi lên đến 20 USD cho chủ thẻ tại hệ thống Sasco Duty Free. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng thanh toán QR quốc tế tại các điểm kinh doanh, kết nối 6 thị trường gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Campuchia và Lào, hỗ trợ các ứng dụng phổ biến như Alipay, WeChat Pay, UnionPay và Naverpay. Những tiện ích này góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, liền mạch cho hành khách quốc tế và thể hiện định hướng chuyển đổi số của Sasco.

Công nghệ và con người cùng kiến tạo trải nghiệm

Ở tầng vận hành, Sasco ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời phát triển chương trình hội viên Sasco Infinite Club, kết nối các dịch vụ mua sắm, ẩm thực và phòng chờ thành hệ sinh thái dịch vụ liền mạch với hệ thống tích điểm, ưu đãi và đặc quyền dành cho khách hàng.

Bộ hộp quà bí ẩn (Blind box) “Việt Nam diệu kỳ”, kể câu chuyện về những điểm đến và nét đẹp văn hóa Việt qua bộ đôi mascot Jupi & Cyon

Dù công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng, yếu tố con người vẫn là điểm tựa của chất lượng dịch vụ. Ngoài việc hiểu sản phẩm, nhân viên Sasco còn nhận biết nhu cầu, khác biệt văn hóa và kỳ vọng của nhiều nhóm hành khách đa quốc gia. Sự tận tâm, chuyên nghiệp và khả năng thấu hiểu của đội ngũ Sasco vì thế trở thành những giá trị khó thay thế trong trải nghiệm mua sắm.

Từ hệ thống bán lẻ mang bản sắc Việt đến không gian mua sắm miễn thuế quốc tế, Sasco nâng cao năng lực cạnh tranh bằng sản phẩm, công nghệ và chất lượng phục vụ, nâng cao vị thế của bán lẻ hàng không Việt Nam trong thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ được xây dựng trên ba tiêu chí chính: năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát các bên liên quan. Trong khi đó, Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam ghi nhận những doanh nghiệp có kết quả lợi nhuận nổi bật, đồng thời duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định, bền vững.

Vĩnh Phú