Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết nơi đây đã kịp thời cứu sống 2 người đàn ông nghi bị ngộ độc methanol nặng sau cuộc nhậu trong ngày nghỉ lễ vừa qua. Bệnh nhân là anh N.V.A (46 tuổi) và N.V.Q (36 tuổi) đều ngụ tại quận 12, TP.HCM.

Theo lời kể của người nhà, tối 1/5, anh A., Q. và T. tổ chức ăn uống tại gia đình. Sau một ngày, cả 3 người đàn ông này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng rối loạn chức năng đa cơ quan, đặc biệt là tình trạng toan chuyển hóa nặng. Dù đã được điều trị tích cực nhưng anh T. không qua khỏi.

Theo Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Xuân Minh, Khoa lọc máu, Bệnh viện Quân y 175, các bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, nôn ói nhiều, rối loạn thị giác.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy người bệnh bị rối loạn chức năng đa cơ quan, toan chuyển hóa nặng, tăng khoảng trống anion, tăng khoảng trống áp suất thẩm thấu máu, nồng độ ethanol trong máu không cao. Kết hợp với yếu tố 3 người cùng uống rượu và có biểu hiện giống nhau, bác sĩ nghĩ đến nguyên nhân ngộ độc methanol.

Bệnh nhân phục hồi sau khi được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, bệnh viện đã hội chẩn cấp cứu với các chuyên gia, xác định chẩn đoán và tiến hành can thiệp hồi sức tích cực. Hai bệnh nhân được lọc máu, kiểm soát đường máu, điện giải, vitamin B1 liều cao, axit folic, bổ sung ethanol qua đường tiêu hóa….

Đến nay, bệnh nhân A. và Q. đã tỉnh táo, sinh hoạt được, tình trạng toan chuyển hóa trở về bình thường, dự kiến ngày mai sẽ xuất viện.

Theo bác sĩ Minh, methanol hay còn gọi là cồn công nghiệp có nhiều công dụng như làm sơn, dung môi... Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.

Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, triệu chứng giống như say rượu. Trong khi đó, ngộ độc rượu do methanol thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống. Người ngộ độc methanol nhập viện trễ có thể bị toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan thậm chí tử vong.

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau khi uống 1-2 ngày. Các triệu chứng gồm không đi tiểu được, đau đầu kéo dài, mệt mỏi tăng dần, ý thức lơ mơ hoặc kích thích vật vã, mất tỉnh táo. Đặc biệt, người bệnh có dấu hiệu rối loạn thị lực rất sớm, thường nhìn thấy đám mây trắng như sương mờ trước mặt…

Bác sĩ Minh khuyến cáo khi nhận thấy bản thân hoặc người xung quanh có dấu hiệu bị ngộ độc rượu, hãy đưa đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời.