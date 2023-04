Tập cho chồng ăn nước mắm

Lễ cưới của Tuyết Nhi (27 tuổi, quê An Giang, sống ở New York, Mỹ), một ái nữ nhà giàu đã diễn ra vào ngày 22/12/2022 tại An Giang. Gần đây, hình ảnh đám cưới của cô nàng bỗng dưng lan truyền khắp mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, đám cưới siêu sang của Tuyết Nhi tổ chức ở New York, Mỹ còn xuất hiện trên Brides, một trang báo danh tiếng về ngành cưới của Mỹ.

Tuyết Nhi được bạn trai cầu hôn sau 5 năm yêu nhau.

Hiện tại, Tuyết Nhi đang sống ở New York cùng chồng Samuel Lam (28 tuổi, người Mỹ gốc Hoa). Cuộc sống vợ chồng son của họ rất êm đềm và nhiều mật ngọt.

Bỏ qua nhịp sống sôi động của New York, vợ chồng Nhi tìm thấy ấm áp trong ngôi nhà của mình. Ở đó, Nhi và Sam cùng trò chuyện, chăm sóc lẫn nhau.

Mỗi tuần, Nhi đều cố gắng sắp xếp thời gian để vào bếp nấu những món ăn mà Sam yêu thích. Sam thích nhất các món làm từ thịt bò, còn Nhi tập tành cho chồng ăn cá, nước mắm.

"Khi nấu ăn, tôi thường bỏ một ít nước mắm theo thói quen của người Việt. Lần đầu ăn nước mắm, Sam nói hơi tanh. Thế nhưng, tôi thích nước mắm nên anh tập ăn theo, ăn riết cũng quen. Mẹ chồng cũng biết tôi thích nước mắm nên thường mua cho tôi. Bây giờ, gia đình chồng đã có thể ăn nước mắm cùng con dâu Việt", Nhi chia sẻ.

Sam thích ăn nhạt nên Nhi gia giảm, đong đếm lượng nước mắm sao cho vừa đủ. May mắn, Sam không kén chọn trong chuyện ăn uống và thường chiều theo sở thích của vợ.

Dù là ái nữ nhà giàu nhưng Nhi sống tự lập trong 10 năm du học ở Mỹ. Những lúc thèm món ăn Việt Nam, Nhi thường tự mua về nấu.

Ngoài tập ăn nước mắm, Nhi còn cố gắng trò chuyện cùng Sam bằng tiếng Việt mỗi ngày. Sam rất thích thú với ngôn ngữ quê vợ.

Hiện tại, Sam đã có gần 2 năm theo học tiếng Việt ở trung tâm ngôn ngữ tại New York. Anh chàng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, thậm chí nói tiếng Việt còn tốt hơn tiếng Hoa.

Nhi hy vọng sau này, chồng có thể trò chuyện cùng các con bằng tiếng Việt, giúp bọn trẻ thêm yêu quê ngoại.

Vợ chồng Nhi thường dành thời gian cho gia đình.

Sau đám cưới siêu sang, Sam - Nhi không hưởng tuần trăng mật. Ngoài lý do bận việc, cả hai muốn dành thời gian đó cho hai bên gia đình. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, hai người đều đi chơi, du lịch cùng cả nhà.

Nhi tâm sự: "Chúng tôi hợp nhau về lối sống hướng về gia đình. Từ điểm chung này, tôi mới quyết định kết hôn cùng anh".

Từ New York, Tuyết Nhi thong thả nhắc lại kỷ niệm 5 năm trước. Lúc đó, Tuyết Nhi học tại Đại học Houston (Texas, Mỹ), còn Sam đang học tại Đại học Harvard. Cả hai vô tình gặp nhau tại Boston trong lúc đi chơi cùng nhóm bạn.

Nhi có cảm tình với Sam ngay từ đầu bởi vẻ điềm đạm, khiêm tốn, còn Sam bị thu hút với cách nói chuyện hoạt bát của bạn gái mới quen.

Ái nữ nhà giàu miền Tây không đặt ra bất kỳ tiêu chí nào đối với người yêu, ngoại trừ kiến thức. Nhi quan niệm hai người có cùng trình độ thì dễ hòa hợp, hiểu và nói chuyện không lệch pha.

Tháng 4/2021, Nhi được Sam cầu hôn tại Hawaii, Mỹ. "Sam lên kế hoạch cầu hôn rất bài bản. Anh ấy nhờ 30 người bạn của mình cùng thực hiện màn cầu hôn có một không hai", Nhi chia sẻ.

Trong căn penthouse được trang trí hoa tươi rực rỡ, Sam bước xuống từ cầu thang, nắm tay Nhi đến bên cạnh cây đàn. Sam chơi đàn và cầu hôn Nhi trong tiếng hò reo của bạn bè.

Samuel Lam chơi đàn và cầu hôn bạn gái người Việt trong căn penthouse ở Hawaii.

Nhi càng ngạc nhiên và cảm động hơn khi biết Sam đã viết một lá thư tay bằng tiếng Việt, gửi cho bố mẹ bạn gái ở An Giang trước khi cầu hôn.

Của hồi môn dành tặng người nghèo

Khi chuẩn bị lễ cưới, Tuyết Nhi chọn nhà thiết kế Việt Nam để thực hiện 2 chiếc váy cưới theo ý tưởng của mình.

Nhi tâm sự: “Bạn bè hỏi tôi tại sao không chọn váy cưới của thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đơn giản, tôi muốn ủng hộ người Việt. Thợ thủ công của nước ta rất giỏi và chịu lắng nghe khách hàng.

Họ đã làm đi làm lại theo yêu cầu của tôi, một điều khó có được khi đặt váy cưới của các nhà thiết kế nước ngoài”.

Lễ cưới của Samuel Lam và Tuyết Nhi tại New York, Mỹ.

Hôn lễ tổ chức tại New York của vợ chồng Nhi ngập tràn hoa cẩm tú cầu màu xanh, màu mà chú rể yêu thích. Địa điểm tổ chức trên sân thượng của một khách sạn, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh New York, nơi Sam sinh ra, lớn lên và sẽ sống với Nhi trong những ngày sắp tới.

Sau hôn lễ ở Mỹ, Nhi về An Giang trước 1 tháng để chuẩn bị lễ cưới. Đám cưới của Nhi đúng theo phong tục truyền thống, có đủ lễ hỏi, vu quy, rước dâu.

Tuyết Nhi là ái nữ của một doanh nhân nổi tiếng ở An Giang.

Tại lễ rước dâu, bố mẹ Tuyết Nhi công bố của hồi môn dành tặng cho con gái trong sự trầm trồ của quan khách. Riêng Nhi, cô nàng cảm thấy lùng bùng lỗ tai và bối rối, không biết phải sử dụng số tài sản 100 tỷ đồng sao cho hiệu quả.

Nhi chưa bao giờ và không muốn kể cụ thể giá trị quà cưới của bố mẹ. Cô gái dịu dàng, lễ phép rất sợ người ta gọi mình là con nhà đại gia, rich kid…

Điều mà Nhi tự hào và muốn khoe với mọi người là món quà đặc biệt bố mẹ dành tặng cho người nghèo trong ngày cưới của con gái.

“Ba mẹ vừa lo lắng cho lễ cưới của tôi vừa chạy đôn chạy đáo mua xe cứu thương đủ tiêu chuẩn tặng cho bệnh nhân nghèo. Lúc nào, ba mẹ cũng muốn phải có cặp có đôi. Thế nên, việc tìm được cặp xe cứu thương giống nhau sau dịch Covid-19 quả thực rất khó”, Tuyết Nhi kể.

Ngoài tặng xe cứu thương, bố mẹ của Nhi còn tặng chi phí cho 2 ca mổ tim trị giá 120 triệu đồng, 4 căn nhà tình thương (70 triệu đồng/căn).

Cách tặng quà cho con gái đi lấy chồng của doanh nhân An Giang khiến thông gia nước ngoài nể phục.

Sam rất ngạc nhiên về những công tác thiện nguyện của gia đình Nhi. Trước khi đám cưới, trong một lần về quê người yêu, Sam thấy Nhi thức dậy từ 6h để phát bánh mì miễn phí hoặc đi thả cá phóng sanh. Sam không hiểu tại sao cả nhà Nhi lại vui vẻ làm những việc đó.

Cho đến bây giờ, khi Sam trở thành rể trong gia đình Nhi, anh đã hiểu “cho đi là nhận lại” - một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.

Ảnh: Nhân vật cung cấp