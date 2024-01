Ngày 22/1, Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong 2 ngày cuối tuần (20- 21/1), nhiều người dân ở khu vực phố cổ đã chủ động tháo dỡ “chuồng cọp” mở lối thoát hiểm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

"Hầu hết những nhà có hàn lồng sắt quây bên ngoài ban công tại 6 khu tập thể cũ thuộc phường Chương Dương đã tháo dỡ, tạo lối thoát hiểm thứ ba khi xảy ra sự cố cháy nổ", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công quận cho biết.

Người dân cắt "chuồng cọp" để mở lối thoát nạn (Ảnh: CACC)

Công an quận Hoàn Kiếm cũng chỉ rõ khó khăn trong chữa cháy với khu phố cổ, phố cũ vì nhà xây dựng theo hình ống, có diện tích nhỏ, hẹp, nhiều hộ gia đình ở chung một số nhà, đan xen giữa các khu tập thể và các ki- ốt buôn bán nhỏ. Nhà xây dựng không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, không có lối thoát nạn dự phòng, không có giải pháp ngăn cháy lan, chống tụ khói.

"Điều kiện sản xuất, kinh doanh, ăn ở và sinh hoạt chật hẹp, nơi đun nấu, thờ cúng không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các vật liệu dễ cháy. Để bảo đảm an ninh, bảo vệ tài sản, chủ hộ thường bố trí nhiều lớp cửa bảo vệ kiên cố, lắp đặt, gia cố các lồng sắt chống trộm, lắp đặt bảng quảng cáo che kín ban công, mặt tiền nhà", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm nói.

Trước thực trạng đó, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Chương Dương và UBND phường đã triển khai các mô hình: “Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm bốn tại chỗ”; “Tổ liên gia an toàn PCCC”; “ Khu chung cư, nhà tập thể an toàn PCCC”.

Tờ rơi của Công an quận Hoàn Kiếm vận động người dân cắt bỏ "chuồng cọp" mở lối thoát nạn

Trong đó, tập trung việc vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn tại các song sắt chắn cửa sổ, lồng sắt, “chuồng cọp” bằng nhiều hình thức.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã tích cực, chủ động tháo dỡ các lồng sắt mở lối thoát hiểm. Đặc biệt, UBND phường cũng đã huy động lực lượng liên ngành tham gia hỗ trợ các hộ dân về thiết bị, vật tư trong quá trình hàn, cắt và tạo cửa thoát hiểm.

Việc mở lồng sắt, “chuồng cọp” được khẳng định chính là mở đường sống cho mọi người dân khi xảy ra hỏa hoạn.