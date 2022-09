Số phận chìm nổi của đại gia chơi Rolls-Royce 'khét tiếng' một thời

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp



Năm 2008, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp gây xôn xao dư luận khi mua về chiếc Rolls-Royce Phantom với giá 1,3 triệu USD (tương đương 26 tỷ lúc bấy giờ), đây là chiếc ôtô đắt nhất Việt Nam thời điểm đó, theo đánh giá của cơ quan hải quan. Siêu xe của bà Diệp đồng thời là chiếc Rolls Royce được đặt hàng chính hãng duy nhất tính đến thời điểm đó tại Việt Nam.

Không những thế, điều làm nên tên tuổi cho bà Dương Thị Bạch Diệp trong giới chơi siêu xe ở Việt Nam còn bởi biển số 77L-7777. Chữ L trong biển số khi quay ngược lại cũng là số 7, bởi vậy dân chơi xe dịch biển số này là 7 số 7 - thất trùng thất.

Bà Dương Thị Bạch Diệp là nữ đại gia Rolls-Royce Phantom đầu tiên. Ảnh: Vietnamnet

Là một đại gia bất động sản với khối tài sản khổng lồ, tuy nhiên năm 2019, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 11/2021, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bà Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại diện VKS cho rằng, cáo trạng của VKSND gói gọn trong hành vi của Dương Thị Bạch Diệp đã hoán đổi căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của nhà nước, để từ đó dùng tài sản của nhà nước thế chấp nhiều ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của nhà nước.

Đại gia Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)

Đại gia Nguyễn Đức Kiên hay còn gọi là bầu Kiên (SN 1964, Hà Nội), là một trong những cái tên nổi đình nổi đám trong giới ngân hàng Việt. Năm 2012, bầu Kiên làm chấn động giới chơi xe trong nước khi trở thành một trong số 33 chủ nhân của chiếc xe hơi siêu sang Phantom phiên bản năm Rồng do hãng xe Rolls-Royce sản xuất.

Siêu xe Rolls-Royce của bầu Kiên. Ảnh: Internet

Bầu Kiên đã phải bỏ nhiều tiền bạc cũng như dành rất nhiều thời gian và quan hệ để đưa chiếc xe này về Việt Nam với tổng chi phí được xác định khoảng 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau khi trình làng chiếc Phantom Rồng, bầu Kiên bị bắt về hành vi “kinh doanh trái phép”, sau đó bị tuyên án 30 năm tù và nộp phạt 75 tỷ đồng tiền trốn thuế trong một vụ án được xét xử vào năm 2014.

Đại gia Nguyễn Phương Hằng và những chiếc Rolls-Royce

Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng lò vôi được biết đến là người sở hữu bộ sưu tập xe hơi triệu đô. Trong đó, phải kể đến những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce.

Chiếc Rolls-Royce đầu tiên thuộc sở hữu của bà Nguyễn Phương Hằng là Phantom. Đây cũng là chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên mang biển số tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Phương Hằng và siêu xe Rolls-Royce. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị

Bên cạnh đó, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng còn sở hữu chiếc Ghost Series II và Rolls-Royce Wraith.

Thế nhưng, hiện nay Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam để phục vụ điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông chủ Khải "Silk" và chiếc Rolls-Royce Phantom

Chiếc xe Rolls-Royce Phantom đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2007 thuộc sở hữu của doanh nhân Hoàng Cao Khải, ông chủ của thương hiệu Khải Silk. Đại gia Khải "Silk" được cho là đã bỏ ra số tiền là 1 triệu USD (tương đương giá 16 tỷ đồng năm 2007) để sở hữu chiếc xe sang này. Thời điểm đó, chiếc xe của ông chủ KhaiSilk được cho là chiếc xe đắt nhất Việt Nam.

Ông chủ Khải Silk và chiếc xe đình đám. Ảnh: Infonet

10 năm sau (năm 2017), Khải Silk gặp vận hạn khi bị lộ tẩy việc cắt mác hàng Trung Quốc để may đè mác “Made in Vietnam”. Đặc biệt, một số sản phẩm qua kiểm tra cho thấy hoàn toàn không có thành phần silk (lụa), khác so với thông tin công bố trên nhãn hàng hóa là "100% silk".