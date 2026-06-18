Nhà bên cạnh trường - đặc quyền của cư dân nhí

Sống tại Solaria Rise, cư dân nhí được hưởng đặc quyền di chuyển chỉ từ 5 phút để đến trường, bởi sát bên nhà là hệ thống trường học liên cấp. Nổi bật có Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Plus Waterpoint với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, được đầu tư theo mô hình giáo dục tiên tiến. Đặc biệt, trường tích hợp đầy đủ các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông chuẩn quốc tế, đảm bảo lộ trình học tập xuyên suốt cho trẻ.

Hệ sinh thái giáo dục tại Waterpoint tiếp tục được hoàn thiện với sự xuất hiện của Trường Mầm non Talent Kid, dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, cùng Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến Waterpoint dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Khi đi vào vận hành, các công trình này sẽ bổ sung thêm lựa chọn giáo dục chất lượng cho cư dân Waterpoint và người dân khu vực lân cận.

Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Plus Waterpoint quy mô 6ha

Với khoảng cách rất gần và hệ thống an ninh đa lớp tại khu đô thị, trẻ có thể tự đi bộ hoặc đạp xe đến trường, từ đó học được cách tự lập từ việc chuẩn bị cặp sách, quản lý thời gian và chủ động di chuyển trên cung đường quen để đến lớp. Còn với cha mẹ, “nhà gần trường” đồng nghĩa cả nhà tiết kiệm thời gian di chuyển mỗi ngày, không phải đối mặt với kẹt xe hay lo lắng về sự an toàn của con trên những cung đường xa.

Từ Solaria Rise, cư dân di chuyển nhanh chóng đến các trường đại học ở khu Nam TP.HCM, chỉ khoảng 20 phút

Khi con lớn hơn, lợi thế giáo dục của Solaria Rise tiếp tục được mở rộng nhờ khả năng kết nối đến các cụm trường đại học và cơ sở đào tạo như Trường Đại học Tân Tạo tại Đức Hòa, trường Đại học Tâm Anh (đang xây dựng) cùng các trường đại học lớn tại khu Nam TP.HCM như Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Kinh tế, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành,... Điều này giúp gia đình có thêm lựa chọn khi con bước vào giai đoạn định hướng nghề nghiệp, mà vẫn giữ được lợi thế an cư trong một môi trường sống đã ổn định.

Thiên nhiên - “lớp học không tường ngăn”

Khái niệm giáo dục ngày nay không gói gọn trong phạm vi lớp học, mà được mở rộng thành hệ sinh thái nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của trẻ. Ở Solaria Rise, thiên nhiên trở thành một phần của hành trình giáo dục ấy. Các “lớp học” ngoài trời rộng mở giúp con quan sát sự thay đổi của cây cối theo mùa, khám phá thế giới tự nhiên bằng các giác quan... Những trải nghiệm tưởng chừng đơn giản lại góp phần bồi đắp khả năng quan sát, tính tò mò và tư duy khám phá của trẻ.

Những “lớp học không tường ngăn” tại Waterpoint

Bên cạnh đó, hệ tiện ích được quy hoạch đa lớp trải rộng từ nội khu đến toàn khu đô thị tạo điều kiện để trẻ phát triển thể chất toàn diện. Sau giờ học, con có thể bơi lội hay vui chơi ở công viên nội khu, cùng cha mẹ chèo kayak trên vịnh cảng, thăm làng văn hóa Việt - Nhật hay cắm trại cùng bạn bè…

Sắp tới, sự xuất hiện của The Flux - mô hình trung tâm thương mại và giải trí thế hệ mới, sẽ bổ sung mảnh ghép trải nghiệm đặc sắc cho cư dân nhí. Nơi đây sẽ tích hợp khu vui chơi trẻ em, trường huấn luyện cưỡi ngựa, rạp chiếu phim, nông trại vui vẻ, khu chăm sóc thú cưng cùng nhiều chương trình tương tác thú vị. Nhờ đó, trẻ có thêm không gian vui chơi và kết nối bạn bè ngay trong khu đô thị.

Những hoạt động cộng đồng, trải nghiệm ngoại khóa hay mối quan hệ láng giềng gắn bó tạo nên hệ tham chiếu lành mạnh, giúp các con được truyền cảm hứng từ giá trị sống tích cực ngay từ khi còn nhỏ.

“Điểm neo” giá trị bền vững

Nhìn rộng hơn, hệ sinh thái giáo dục cũng là “điểm neo” giá trị dài hạn của bất động sản. Bởi khu đô thị có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của con từ những năm đầu đời đến giai đoạn trưởng thành thường duy trì sức hút với người mua ở thực, đặc biệt gia đình trẻ, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao. Sự quan tâm của nhóm cư dân này góp phần mở rộng tệp khách mua, thuê tiềm năng, gia tăng khả năng thanh khoản, lấp đầy sau khi nhận bàn giao nhà.

Từ góc độ dài hạn, Solaria Rise nằm trong khu vực hưởng lợi từ quá trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Khi loạt công trình trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3… được đưa vào khai thác, khả năng kết nối của khu vực được nâng cao, qua đó góp phần gia tăng sức hút của BĐS và mở ra dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Solaria Rise vào “tầm ngắm” nhiều gia đình có con nhỏ.

Mang đến cơ hội sở hữu dễ dàng cho người mua, Solaria Rise được mở bán với giá chỉ từ 1,45 tỷ đồng/căn cùng chính sách “mua nhà bằng lương tháng”. Người mua chỉ cần trả 10% để ký hợp đồng mua bán, thanh toán chỉ từ 0,5%/tháng đến khi nhận nhà. Đặc biệt, ngân hàng cho vay đến 65% giá trị căn hộ cùng ưu đãi lãi suất lên đến 15 tháng sau khi bàn giao vào quý III/2027.

(Nguồn: Nam Long)