Diễn ra ngày 24–25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), Sóng Festival 2026 mang đến không gian trải nghiệm thanh toán số, mua sắm, nhận quà và thưởng thức âm nhạc sôi động cùng NAPAS.

Gần 70 gian hàng, khám phá hệ sinh thái thanh toán số

Sau 5 năm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Ngày Thẻ Việt Nam trở lại với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, mở rộng trải nghiệm từ thanh toán bằng thẻ sang hệ sinh thái thanh toán số đa dạng, gắn liền với nhu cầu đời sống.

Sự kiện năm nay mang chủ đề “Chạm số – Sống xanh”, hướng đến việc đưa công nghệ thanh toán hiện đại đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, gần 70 gian hàng đến từ các ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ sẽ mang đến không gian trải nghiệm thanh toán số đa dạng cho khách tham quan. Nổi bật có sự góp mặt của NAPAS, Mastercard, Vietcombank, Agribank, MB, BIDV, VietinBank, HDBank,... với nhiều giải pháp thanh toán hiện đại và tiện ích số.

Bên cạnh đó, sự kiện còn quy tụ các gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền và sản phẩm tiêu dùng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang, công nghệ, giáo dục và điện tử cũng tham gia, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa mua sắm, giải trí và ứng dụng thanh toán số.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, khách tham quan có cơ hội tiếp cận những phương thức thanh toán hiện đại như thanh toán bằng mã QR, thanh toán không tiếp xúc trên thiết bị di động, giải pháp xác thực sinh trắc học.

Tại sự kiện, NAPAS còn giới thiệu hệ sinh thái giải pháp thanh toán gồm số hóa thẻ vật lý trên thiết bị di động thông qua Napas Apple Pay và Napas Tap & Pay; thanh toán bằng mã QR với VietQRPay, VietQRGlobal; giải pháp chấp nhận thanh toán không tiếp xúc Tap to Phone (SoftPOS) và công nghệ thanh toán sinh trắc học Palm Pay.

Ghé gian hàng NAPAS: thanh toán thông minh – rinh ngàn quà tặng

Tại Sóng Festival qua các mùa, gian hàng NAPAS là điểm đến dành cho khách tham quan muốn khám phá các tiện ích thanh toán số thông qua hoạt động tương tác trực tiếp. Năm nay, không gian tiếp tục được thiết kế theo hướng kết hợp trải nghiệm công nghệ, trò chơi tương tác và quà tặng.

Khách tham quan có thể check-in tại khu vực trải nghiệm, chụp ảnh và đăng lên Facebook cá nhân kèm hashtag #NAPAS và #NgaythanhtoansoVietNam2026 để nhận quà theo thể lệ chương trình.

Các hoạt động dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại khu vực Starbucks trong gian hàng NAPAS cũng được triển khai với những khung giờ cụ thể.

Từ 10h đến 11h, NAPAS tổ chức vòng quay may mắn dành cho khách hàng có từ hai hóa đơn Starbucks. Trong khung giờ vàng từ 15h đến 17h, khách hàng xuất trình hóa đơn Starbucks có thể đổi quà tại gian hàng theo thể lệ áp dụng.

Ngoài ra, khách tham quan có thể trải nghiệm gắp thú bông với 2 lượt chơi khi thanh toán 10.000 đồng qua VietQRPay hoặc VietQRGlobal, hoặc mua các sản phẩm lưu niệm NAPAS với giá ưu đãi từ 20.000 - 50.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động này sẽ được NAPAS đóng góp cho hoạt động từ thiện.

Không dừng ở trải nghiệm tại gian hàng, khách hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS, Tap & Pay, Apple Pay, VietQRPay hoặc VietQRGlobal tại Starbucks còn được hưởng ưu đãi đồng giá 30.000 đồng.

Khách hàng mở hoặc sở hữu thẻ NAPAS, liên kết thẻ trên TikTok Shop hoặc Shopee và thực hiện giao dịch thành công cũng có cơ hội nhận quà tặng từ NAPAS.

Khuấy động sự kiện với đêm nhạc Chạm Việt Nam 2

Bên cạnh công nghệ và mua sắm, âm nhạc là điểm nhấn thu hút giới trẻ tại Sóng Festival 2026. Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 quy tụ các nghệ sĩ trẻ được yêu mến như Pháp Kiều, CoolKid, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel, Xệ Xệ, Ali Thục Phương cùng các khách mời.

Lễ hội còn có sự góp mặt của Đại sứ chương trình - Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong các màn trình diễn thời trang được đầu tư công phu.

Với chuỗi hoạt động kết hợp, Sóng Festival 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm dành cho người dân và giới trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, khuyến khích thanh toán số và tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Sóng Festival 2026 “bùng nổ” với nhiều ưu đãi đến từ hợp tác giữa NAPAS và các ngân hàng, tổ chức tài chính và các đối tác. · Mở thẻ ACB Express, nhận ngay 200.000 đồng · Mở thẻ OCB Natural, liên kết Apple Pay nhận 150.000 đồng · Hoàn ngay 200.000 đồng cho chủ thẻ Sacombank NAPAS · Thẻ Lộc Việt - Chi tiêu mỗi ngày, thêm cơ hội hoàn đến 400.000 đồng · Mở TinCard, nhận ngay 100.000 đồng · Chạm Apple Pay cùng TPBank, nhận thêm 50.000 đồng · Thanh toán thẻ NAPAS trên Shopee, nhận ngay mã ưu đãi 50.000 đồng · Quét VietQRPay, VietQRGlobal giảm ngay 15% khi khám phá Vinpearl · Combo du lịch Sun Group, thanh toán VietQRPay, VietQRGlobal giảm đến 1 triệu đồng · Thanh toán bằng VietQRGlobal giảm ngay 50% khi mua sắm tại AEON MALL · Mua sắm thả ga, quét VietQRGlobal giảm ngay 50% tại Jalux Duty Free Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: www.napas.com.vn

(Nguồn: NAPAS)