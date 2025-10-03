Song Ji Hyo chính là người vợ giấu mặt của Kim Jong Kook

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với News1, Song Ji Hyo đã chia sẻ cảm xúc vui mừng khi nghe tin Kim Jong Kook kết hôn.

Đồng thời nữ diễn viên một lần nữa phủ nhận chuyện từng hẹn hò với Kim Jong Kook: "Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn chỉ là công việc. Tôi nghe nói nhiều người thắc mắc liệu tôi có đau lòng không, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Với tôi, anh ấy là gia đình".

Trước những tin đồn cô chính là cô dâu, Song Ji Hyo hài hước bày tỏ: "Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó vì rõ ràng không phải tôi. Khi nghe mọi người nói vậy, tôi cũng thấy buồn cười. Nếu thực sự tôi là cô dâu thì chắc chắn đã có ai đó biết rồi. Thì tôi thành thật xin lỗi vợ anh ấy vì những hiểu lầm như vậy".

Song Ji Hyo nói thêm cô không biết gì về bà xã của Kim Jong Kook: "Anh vốn là người rất kín tiếng nên không ai hay biết. Khi anh thông báo kết hôn, tôi chỉ biết chúc mừng. Đám cưới diễn ra rất lạ lùng khi không một ai lấy điện thoại ra chụp hình".

Người đẹp 44 tuổi khẳng định hiện tại cô đang quá bận rộn với công việc nên chưa có ý định yêu đương hay kết hôn tại thời điểm này.

Song Ji Hyo và Kim Jong Kook đã có hơn 11 năm quen biết nhờ tham gia chung chương trình truyền hình nổi tiếng Running Man.

Một người được mệnh danh là "kẻ mạnh", còn một người là "át chủ bài", 2 ngôi sao ăn ý với nhau trong từng trò chơi và thấu hiểu mọi hành động, suy nghĩ của đối phương.

Những tương tác hay khoảnh khắc tình cảm của cả hai cũng trở thành đề tài nóng hổi trên các diễn đàn trong và ngoài nước. Tiếc rằng cả hai luôn phủ nhận chuyện hẹn hò và khẳng định chỉ là bạn tốt.

Song Ji Hyo được biết đến là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Kể từ khi ra mắt đến nay, cô chỉ xác nhận hẹn hò duy nhất một lần vào năm 2012 với Baek Chang Joo - CEO công ty quản lí C-Jes Entertainment.

Trong khi đó vào tối 5/9 vừa qua, Kim Jong Kook đã chính thức tổ chức đám cưới cùng bạn gái ngoài ngành giải trí. Hôn lễ được tổ chức với quy mô nhỏ khoảng 100 khách mời, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể.

Các kênh truyền thông Hàn Quốc đã tìm hiểu và tiết lộ vợ sắp cưới của Kim Jong Kook mang họ Lee, năm nay 39 tuổi và là CEO công ty mỹ phẩm tại Los Angeles, Mỹ. Tiệc cưới được tổ chức bảo mật tốt đến mức cho đến nay vẫn chưa có bất cứ bức ảnh nào từ buổi tiệc được tiết lộ ra bên ngoài.

Anh Anh

Theo Thương Trường