Sau hiệu ứng của "Mưa đỏ", Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh tiếp tục được khán giả yêu thích, nhiệt tình ghép đôi. Cả hai vừa gây chú ý với màn tung hứng ăn ý trên sân khấu 1 lễ trao giải.

Tối 14/11, Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards 2026) diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), thu hút hàng trăm nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà làm phim và đại diện các đơn vị truyền hình đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Giữa dàn nghệ sĩ quốc tế, sự xuất hiện của Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh - hai diễn viên chính phim Mưa đỏ - nhận nhiều sự chú ý.

Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh tái ngộ tình cảm sau "Mưa đỏ".

Nếu Steven Nguyễn lịch lãm, nam tính trong bộ vest đen có thiết kế cổ khoét sâu, Lê Hạ Anh gây ấn tượng với chiếc đầm trắng bồng bềnh, tôn vẻ nữ tính, quyến rũ.

Hơn 1 năm sau Mưa đỏ, cả hai là những gương mặt được chú ý của màn ảnh Việt hiện nay. Hạ Anh góp mặt trong dự án Lên hương đóng cùng nghệ sĩ Hồng Đào, Hồng Vân. Trong khi đó, Steven Nguyễn liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh có doanh thu hàng trăm tỷ đồng như Trại buôn người, Chị chị em em 3 và còn 2 dự án dự kiến ra mắt từ nay đến cuối năm.

Dù không tiếp tục đóng cặp trên màn ảnh, cả hai vẫn được khán giả nhiệt tình ghép đôi sau hiệu ứng từ Mưa đỏ.

Clip Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh nói tiếng Anh khi trao giải thưởng:

Tại sự kiện, Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh đảm nhận vai trò công bố giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Steven Nguyễn nhận định trong những năm qua, ngành truyền hình ngày càng có nhiều diễn viên tài năng, đảm nhận những vai diễn đa dạng. Lê Hạ Anh cũng hình dung ban giám khảo đã phải cân nhắc rất kỹ để lựa chọn người chiến thắng giữa những ứng viên xuất sắc.

Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh trao giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho tài tử Trương Gia Huy.

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về tài tử Hong Kong (Trung Quốc) Trương Gia Huy với vai diễn trong phim Tuyệt mệnh pháp quan.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Trương Gia Huy sau hơn 20 năm tập trung cho điện ảnh. Lấy bối cảnh một thành phố giả tưởng, phim xoay quanh những vụ điều tra, phá án. Nam diễn viên vào vai một thẩm phán phụ trách phiên xử một băng nhóm xã hội đen.

Trên sân khấu, Trương Gia Huy gửi lời cảm ơn ê-kíp sản xuất đã hỗ trợ, tin tưởng anh. Tài tử cũng tri ân ban giám khảo cùng những người bạn, khán giả đã đồng hành trong sự nghiệp. Sau buổi phỏng vấn với truyền thông, nam diễn viên cùng ê-kíp lên đường trở về Hong Kong để tiếp tục lịch trình công việc.

Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đến từ các nước, trong đó có Chi Pu.

Cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho Tao Tsuchiya với Alice in Borderland mùa 3. Lễ trao giải còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ châu Á như Go Ayano, Kagami Kota (Nhật Bản), Lữ Tư Đồng (Trung Quốc), Raynold Tan và Michelle Wong (Singapore)...

Các hạng mục giải thưởng đáng chú ý được trao gồm: Đạo diễn xuất sắc nhất lĩnh vực phim tài liệu: Nguyễn Đức Đệ với phim Mây; Chương trình âm nhạc xuất sắc nhất: Y-Concert; Người dẫn chương trình tin tức xuất sắc nhất gọi tên Shiv Aroor của NDTV (Ấn Độ).

Ca khúc "Mất phương hướng" của nhạc sĩ, ca sĩ indie Trần Nghiên nhận giải thưởng tại hạng mục "Nữ nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất" (hạng mục cá nhân).

Ở hạng mục Jupiter Music Awards, Nam và nữ nghệ sĩ của năm lần lượt thuộc về V. và Lesti; Nhóm nhạc nam của năm gọi tên BTS, Nhóm nhạc nữ của năm là ISEGYE IDOL. Nghệ sĩ Đông Nam Á có ảnh hưởng nhất được trao cho Rax Teh (bảng nam) và BINI (bảng nữ)...

Giải thưởng Truyền hình châu Á 2026 quy tụ hơn 400 nghệ sĩ, nhà sản xuất. Mùa giải năm nay có 409 đề cử ở 74 hạng mục, được lựa chọn từ hơn 1.000 tác phẩm thuộc 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Gala đã trao 48 giải thưởng ở các lĩnh vực như tin tức, chương trình phi hư cấu, thể thao, hoạt hình và phim ngắn.

Ảnh, clip: BTC