Mới đây, câu chuyện người đàn ông quê tỉnh Lào Cai đưa con xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị, sau nhiều ngày ở bệnh viện, tiền bạc cạn kiệt, anh buộc phải bắt xe khách về quê vay mượn thêm.

Nhưng trên đường về thì anh nhận được thông tin về con mình đã không qua khỏi nên quay lại bệnh viện. Vì không điện thoại, không phương tiện, anh chỉ biết nhờ người đi đường gọi tổng đài taxi.

Khi taxi đưa người cha này đến gần đến Bệnh viện Bạch Mai, anh rút 200 nghìn đồng - số tiền cuối cùng còn lại trả cho tài xế nhưng nam tài xế từ chối nhận. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Tuy nhiên, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bạch Mai) xác nhận cháu bé trong câu chuyện hoàn toàn khỏe mạnh, không có trường hợp tử vong như thông tin lan truyền.

Theo vị đại diện Bệnh viện Bạch Mai, ngày 21/10, khi có thông tin trên mạng xã hội và qua báo chí, biết được cháu bé được điều trị bệnh viện, phòng Công tác xã hội đã liên hệ xác minh và trường hợp này cháu bé đã ra viện, khỏe mạnh.

Sáng nay, nhân viên phòng liên hệ với gia đình cháu bé, bà ngoại của bé thông tin cháu đang được chăm sóc bình thường, không như thông tin trên mạng xã hội chia sẻ.

Nhân viên y tế tại Trung tâm Nhi khoa cho biết, ngày 20/10, cháu bé được ra viện. Hằng ngày, bà ngoại là người ở viện chăm sóc cho cháu, khi cháu xuất viện cần có bố (mẹ), nên gọi điện cho bố đến để đưa con về. Có lẽ, bố cháu bé nghe nhầm mới thành ra câu chuyện như trên.