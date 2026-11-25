Suzuki Việt Nam đã được vinh danh tại 2 hạng mục Top 7 doanh nghiệp ngành Kỹ thuật/Cơ khí/Cơ điện công nghiệp và Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2026 (xếp hạng 41) trong nhóm doanh nghiệp lớn.

Kết quả này phản ánh định hướng phát triển bền vững của Suzuki Việt Nam, trong đó con người được xác định là nền tảng quan trọng. Bên cạnh đầu tư vào sản phẩm, công nghệ và hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng xây dựng đội ngũ có chuyên môn vững vàng, tư duy chủ động và khả năng thích ứng với những thay đổi của ngành công nghiệp ô tô.

Phát triển và ghi nhận nhân tài

Tại Suzuki Việt Nam, công tác phát triển nhân sự được triển khai đồng bộ từ đội ngũ quản lý đến nhân viên. Công ty chú trọng đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản trị hiệu suất cho cấp quản lý; đồng thời thường xuyên tổ chức các chương trình nâng cao năng lực cá nhân và chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên. Suzuki Việt Nam cũng có chính sách hỗ trợ 50% học phí các khóa tiếng Nhật và tiếng Anh tạo điều kiện để nhân viên nâng cao trình độ và phát triển bản thân.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu phát triển năng lực và yêu cầu công việc, Suzuki Việt Nam cũng tạo điều kiện để nhân viên tham gia các hoạt động học tập, đào tạo và trao đổi chuyên môn với các đơn vị trong hệ thống Suzuki toàn cầu. Từ đó, công ty có thể tự tin trao quyền cho nhân viên đề xuất cải tiến, cùng thử nghiệm các ý tưởng và đưa những giải pháp hiệu quả vào thực tiễn.

Song song với đào tạo và phát triển, Suzuki Việt Nam chú trọng xây dựng văn hóa ghi nhận thông qua chương trình General Director Awards, nhằm tôn vinh tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận và những đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp. Năm 2025, chương trình đã thu hút đông đảo ý tưởng với 11 dự án, sáng kiến tham gia xét giải, 4 dự án xuất sắc được vinh danh, ghi nhận đóng góp của 69 nhân viên. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác, chủ động cải tiến và cùng nhau tạo ra giá trị cho tổ chức.

Đáng chú ý, thời gian làm việc trung bình của nhân viên tại Suzuki Việt Nam đạt 10,27 năm, trong đó 40,8% nhân sự có thâm niên trên 10 năm. Đây là minh chứng cho sự gắn bó lâu dài của đội ngũ và những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo điều kiện để nhân viên phát triển và đồng hành cùng công ty.

Ứng dụng AI, nâng cao hiệu suất

Song song với đầu tư vào con người, Suzuki Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả làm việc. Trong đó, việc đưa AI vào môi trường làm việc là một trong những điểm nhấn trong định hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Nhân viên được khuyến khích chủ động ứng dụng AI vào các công việc hằng ngày như tổng hợp, phân tích thông tin, xử lý dữ liệu, xây dựng nội dung và chuẩn bị tài liệu, từ đó rút ngắn thời gian thực hiện các tác vụ, tối ưu quy trình và giúp nhân viên tập trung nhiều hơn vào những công việc đòi hỏi chuyên môn, tư duy và khả năng sáng tạo.

Việc ứng dụng AI không chỉ hướng đến nâng cao năng suất mà còn thúc đẩy tư duy đổi mới, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động học hỏi và thích ứng với phương thức làm việc hiện đại.

Bên cạnh đó, hệ thống quản trị theo mục tiêu (MBO) giúp kết nối mục tiêu cá nhân với mục tiêu của bộ phận và công ty, hướng đến sự rõ ràng, tăng cường tính minh bạch trong đánh giá hiệu quả công việc. Theo số liệu nội bộ, hệ thống MBO ghi nhận tỷ lệ phản hồi tích cực đạt 86,6% từ nhân viên. Hệ thống One Flow cũng được triển khai nhằm số hóa quy trình, đơn giản hóa các bước xử lý và nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận.

Gắn kết từ sự đồng hành

Một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược nhân sự của Suzuki Việt Nam là xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và tinh thần hợp tác.

Suzuki Việt Nam hướng đến xây dựng môi trường làm việc nơi nhân viên được chia sẻ ý kiến, lắng nghe và nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, quản lý; đồng thời có cơ hội phát huy thế mạnh và phát triển năng lực cá nhân. Sự gắn kết không chỉ đến từ các chính sách nhân sự mà còn được hình thành qua những tương tác và hoạt động phối hợp trong công việc hằng ngày.

Việc được Anphabe vinh danh ở hai hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Suzuki tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hoàn thiện các chính sách phát triển nhân sự, hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mỗi nhân viên có cơ hội phát huy năng lực và đồng hành cùng mục tiêu chung. Qua đó, Suzuki Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững, lấy con người làm nền tảng cho những bước tiến trong tương lai.

Ngọc Minh