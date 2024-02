Ngày 8/2 (tức 29 Tết Giáp Thìn), thông tin từ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân bị chấn thương cột sống nghiêm trọng sau tai nạn ngã cao khi dọn nhà đón Tết.

Vụ tai nạn xảy ra với người đàn ông 49 tuổi, quê Nghệ An, vào đêm 27 Tết và được đưa tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào rạng sáng 28 Tết.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn hai chân và mất cảm giác phần thân dưới. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quang Dũng, khoa Ngoại Thần kinh, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương cột sống vỡ trật T12 mất vững, liệt tủy hoàn toàn.

Bệnh nhân được thầy thuốc giải ép, cố định cột sống bằng nẹp vít qua cuống. Sau can thiệp, bệnh nhân dần hồi phục.

Nam bệnh nhân hồi phục sau vụ tai nạn ngày cận Tết. Ảnh: BVCC

Té ngã là tai nạn sinh hoạt thường gặp ngày Tết. Các bác sĩ cảnh báo, tình huống xảy ra tai nạn này có thể xảy ra, đặc biệt với trẻ em, như: chạy vào khu vực trơn, ướt khi người lớn vệ sinh nhà cửa; chạy nhảy vui chơi với bạn bè, anh chị em; trèo cây, leo hàng rào, cầu thang, ban công khi người lớn không để ý. Ngay cả những đồ vật thông dụng tại gia đình cũng có thể là mối nguy hiểm với trẻ em như bàn ghế, dao kéo, thớt.

Ngoài ra, ngày Tết, một số tai nạn thường gặp ở trẻ cũng được bác sĩ lưu ý như: Đuối nước; điện giật; bỏng, pháo nổ; hóc dị vật; ngộ độc hóa chất, thực phẩm; ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than; tai nạn giao thông…