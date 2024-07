Theo People, Mike Heslin qua đời ngày 2/7 sau một tuần nhập viện do "cơn đau tim bất ngờ". Đến nay, tin buồn mới được bạn đời của nam diễn viên là Scotty Dynamo thông báo.

Dynamo cho biết Heslin vẫn sức khỏe tốt trước khi mất, và hiện các bác sĩ chưa thể giải thích được điều gì thực sự đã xảy ra với tình trạng của nam diễn viên. "Anh ấy ngọt ngào, quan tâm và yêu thương nhất trên thế gian. Anh ấy thông minh, vị tha, tài năng và thiên thần hộ mệnh ngoài đời thực", Dynamo chia sẻ về bạn đời, đồng thời mong khán giả tôn trọng sự riêng tư của gia đình Heslin lúc này.

People cho biết một chiến dịch GoFundMe được thành lập để kêu gọi hỗ trợ chi phí tang lễ cho nam diễn viên sau khi anh qua đời.

Mike Heslin qua đời ở tuổi 30. Ảnh: IMDb.

Tin tức nam diễn viên 30 tuổi mất đột ngột khiến nhiều người sốc. Bởi trước đó, Heslin vốn khỏe mạnh, thường xuyên chơi thể thao, hoạt động nhiệt tình và đăng bài vui vẻ trên mạng.

Mike Heslin là người Mỹ, từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như The Holiday Proposal Plan, In Their Shoes: A Journey to Homelessness, The Influencers, House Sitting, I Love You,The Holiday Proposal Plan... Năm ngoái, anh góp mặt hai trong số 8 tập phim Lioness (Đặc nhiệm: Sư tử cái) cùng nhiều ngôi sao như Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman...

Năm 2023, nam diễn viên kết hôn với bạn đời Scotty Dynamo. Dynamo tiết lộ Mike mất chỉ vài tháng trước một năm kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật 31 tuổi của anh. Họ cũng đang lên kế hoạch có con cùng nhau.