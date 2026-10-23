Xu hướng chăm sóc sức khỏe ngày càng chú trọng nguồn gốc tự nhiên và yếu tố an toàn. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Fucoidan Umi No Shizuku được chiết xuất từ các nguyên liệu đặc trưng của vùng biển Okinawa, Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu này.

Tảo nâu Mozuku và Mekabu là hai loại tảo biển tiêu biểu tại đảo Okinawa - nơi được biết đến với tỷ lệ người dân sống khỏe mạnh và có tuổi thọ cao trên thế giới. Qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia Nhật Bản đã khám phá ra hoạt chất Fucoidan có trong hai loại tảo này, được biết đến với nhiều lợi ích trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, như hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, tinh chất sợi nấm Agaricus có trong công thức của Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku giúp thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời góp phần làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể. Sự kết hợp giữa hai loại Fucoidan từ tảo nâu và tinh chất nấm Agaricus tạo nên công thức độc đáo, phát huy hiệu quả tương hỗ.

Nguồn nguyên liệu tự nhiên có trong sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku. Ảnh: Umi No Shizuku

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku được Công ty TNHH Umi No Shizuku nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt cùng giấy chứng nhận từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang và dạng nước uống tiện lợi, phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng viên. Ảnh: Umi No Shizuku

Fucoidan Umi No Shizuku - thương hiệu chăm sóc sức khỏe đến từ Nhật Bản - hiện đã có hai văn phòng chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thể hiện sự hiện diện và cam kết đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng Việt Nam. Với vị trí thuận tiện tại khu vực trung tâm, không gian hiện đại, chuyên nghiệp, các văn phòng mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi đến tìm hiểu sản phẩm và tư vấn trực tiếp.

Tại đây, đội ngũ tư vấn luôn theo sát quá trình sử dụng của khách hàng, sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và cập nhật những kiến thức khoa học chuyên sâu về Fucoidan, giúp khách hàng an tâm hơn trên hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng nước. Ảnh: Umi No Shizuku

Bên cạnh hoạt động tư vấn trực tiếp, doanh nghiệp cũng định kỳ tổ chức các buổi hội thảo và chương trình chia sẻ kiến thức về Fucoidan, tạo cơ hội để khách hàng gặp gỡ, trao đổi và tiếp cận thêm những thông tin hữu ích. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp lắng nghe những trải nghiệm và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Với định hướng mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Fucoidan Umi No Shizuku không ngừng cải tiến công thức và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đại diện công ty Umi No Shizuku khẳng định “Sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển, hoàn thiện và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng”.

Công ty TNHH Umi No Shizuku Văn phòng TP.HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM. Hotline: 0916 753 108 Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hotline: 0934 020 210 Tổng đài miễn cước phí: 1800 558 802 Website: www.kfucoidan.com.vn Fanpage: kfucoidan.com.vn GPQC số: 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2019. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH Umi No Shizuku)