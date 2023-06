Ngay sau khi ra mắt ở LHP Cannes, The Idol trở thành chủ đề tranh cãi dữ dội. Phim nhận được tràng pháo tay kéo dài 5 phút sau suất chiếu nhưng cũng nhận về những bình luận gay gắt từ giới phê bình. Thậm chí mạng xã hội đã xuất hiện hashtag tẩy chay phim như: "The Idol hãy biến khỏi Cannes 2023".

Nhiều ý kiến cho rằng The Idol không khác gì phim khiêu dâm với những cảnh giường chiếu nóng mắt. Trái với sức hút ở tập đầu tiên lên sóng ngày 4/6 trên HBO, tập 2 ra mắt mới đây đã giảm sức hút và mất đi 130.000 khán giả vì cảnh giường chiếu "khủng khiếp".

Phim xoay quanh ngôi sao nhạc pop Jocelyn do Lily-Rose Depp (con gái Johnny Depp) thủ vai bị chủ một hộp đêm (do The Weeknd đóng) gài bẫy.

Trong tập 2 có tên Double Fantasy, người xem chán ngán vì hành vi tự thỏa mãn tình dục của Jocelyn khiến cô làm hại bản thân và bị cuốn vào vòng xoáy xác thịt của nhân vật Tedros do The Weekend thủ vai.

Nhân vật Tedros đã chứng kiến cảnh Jocelyn tự thỏa mãn trên giường với tấm vải bịt mắt và dùng những ngôn từ tục tĩu để cổ vũ cô trước. Tờ GQ của Anh gọi cảnh sex trong tập 2 The Idol là "cảnh quan hệ tình dục tệ nhất trong lịch sử".

Theo Variety, tập 2 chỉ có 800.000 người xem trong khi tập đầu tiên con số này là 913.000. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chỉ trích bộ phim dữ dội vì cảnh phim dung tục.

Lily-Rose Depp trong một cảnh phim.

Gregory Ellwood của The Playlist nhận xét tập 2 The Idol là phim khiêu dâm trá hình còn The Wrap đánh giá phim là là "sự nhếch nhác xa xỉ". "Tôi không muốn xem thêm cảnh nào Lily-Rose Depp khỏa thân nữa", Ramin Setoodeh - phóng viên của Variety viết trên Twitter.

Trước đó, những vũ đạo phản cảm của Jennie (nhóm BlackPink) xuất hiện trong tập 1 The Idol cũng đã gây tranh cãi và bị chỉ trích dữ dội.

Phim gồm 5 tập với sự tham gia của các diễn viên Abel Tesfaye, Lily-Rose Depp, Suzanna Son, Troye Sivan, Jane Adams...

An Na