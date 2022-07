Giải The Open Championship 2022 trở lại St Andrews, sân đấu kỳ diệu của Scotland và là nơi khởi nguồn của golf, nâng cao giá trị lịch sử trong bối cảnh hệ thống LIV Golf của Saudi Arabia làm rung chuyển thế giới.

Golf trở về nhà. Lịch sử của môn thể thao này được thổi hồn vào mọi ngóc ngách của Saint Andrews, quê hương của một giải đấu cho muôn đời. Ấn bản lần thứ 150 của The Open Championship không thể có ngôi nhà nào khác ngoài Old Course mang tính biểu tượng, sân khấu tự hào của người Scotland với những viên đá được xây dựng cách nay hơn một thế kỷ rưỡi.