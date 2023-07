Ngày 11/7, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Sang (SN 1992, trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Sang tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo công an, Sang là người làm công cho ông Nguyễn Văn Chia (SN1972, trú Ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) và được ông Chia cho ngủ nghỉ tại nhà.

Ngày 17/6, do không có tiền tiêu xài nên Sang nảy sinh ý định trộm tài sản của ông Chia. Khoảng 13h cùng ngày, lợi dụng ông đi vắng, Sang đã lấy trộm tài sản của chủ gồm 1 xe máy Wave cùng 5 điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Nghiêm Túc

Sau đó Sang liên lạc xin phép ông Chia để đi về huyện Châu Thành thăm người thân. Về đến nhà tá hỏa phát hiện bị mất trộm tài sản, ông Chia đã trình báo cơ quan công an.

Qua trích xuất camera, Công an Thị xã Tân Châu xác định Nguyễn Văn Sang là đã trộm tài sản nên yêu cầu tới làm việc. Tại cơ quan công an, Sang thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.