Trong buổi họp báo chiều 16/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Sau khi giết, phân xác Hồ Yến Nhi, nghi can Tạ Duy Khanh về nhà ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình bỏ trốn. Căn nhà này bỏ không vì bố mẹ, vợ con nghi can đều đã lên Hà Nội làm thuê".

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng kể lại lúc giáp mặt nghi can Tạ Duy Khanh.

“Do biết không thể trốn thoát, nên nghi can đã chuẩn bị sẵn dao (dạng dạo chọc tiết lợn – PV), trốn trong căn nhà bỏ không. Nghi can này cũng biết, nếu bị bắt sẽ đối mặt với bản án cao nhất, nên thủ sẵn dao để chống lại lực lượng chức năng và tự sát.

Khi đó, nghi can chui vào trong gầm giường, nên lực lượng chức năng phải nhờ ông chú ruột của Tạ Duy Khanh dẫn đến khuyên can.

Đúng như dự báo, khi thấy công an xuất hiện, nghi can đã dùng dao tự sát.

Cụ thể, nghi phạm dùng dao đâm vào ngực, bụng, cổ... mình nhưng đã bị các chiến sĩ cảnh sát hình sự dùng các biện pháp nghiệp vụ ngăn cản rồi đưa đi cấp cứu”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng kể lại.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, quyết tâm của các chiến sĩ công an là phải bắt sống bằng được nghi can để làm rõ nguyên nhân vụ án.