Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Như Trường (SN 1985, trú phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – Chi nhánh Móng Cái, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Như Trường bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1-12/2025, Đỗ Như Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng.

Thông qua đó, đối tượng tạo lòng tin, yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho mình. Sau khi nhận được tiền, Đỗ Như Trường đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi trên xảy ra đối với nhiều bị hại tại địa bàn phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với VKSND tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, mở rộng vụ án (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

