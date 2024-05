Tham dự diễn đàn sáng nay (26/5) có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Ngoài ra, diễn đàn còn có sự tham dự của lãnh đạo MTTQ, một số ban Đảng, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số địa phương, một số DN… và đông đảo các công đoàn viên đến từ nhiều doanh nghiệp trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát biểu, truyền thông điệp về nâng cao năng suất lao động đối với người lao động cũng như doanh nghiệp cả nước.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”.

Diễn đàn là cơ hội để các cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân lao động phát huy vai trò và trách nhiệm trong đề xuất, kiến nghị, hiến kế các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

Đây cũng là dịp để cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, công nhân lao động cùng các chuyên gia, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về thực trạng năng suất lao động Việt Nam, nguyên nhân, điểm nghẽn của năng suất lao động và đề xuất, kiến nghị các giải pháp, trong đó có giải pháp phát huy vai trò của người lao động trong nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong nhận được sự chia sẻ, đánh giá từ người đứng đầu Chính phủ. Ông cũng đề nghị các đại biểu thảo luận tập trung vào các giải pháp khả thi để nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tham luận và trao đổi tại diễn đàn

TS. Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Dự báo và Phân tích kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chia sẻ một số thông tin vĩ mô về năng suất lao động của Việt Nam.

Theo ông Tú Anh, năng suất lao động quốc gia là thước đo hoạt động kinh tế của quốc gia. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, năng suất lao động của Việt Nam trong năm 2022 là 20,4 nghìn USD, chỉ bằng 11,4% mức của Singapore; 35,4% của Malaysia; 64,8% của Thái Lan; 79% của Indonesia…

Tuy nhiên, nhìn kỹ vào cơ cấu kinh tế Việt Nam thì phần lớn người lao động Việt Nam làm việc trong khu vực phi chính thức và hộ gia đình. Số lượng người lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 29,2% lao động làm việc trong năm 2022. Mặc dù vậy, số lao động này lại tạo ra 60% GDP cho nền kinh tế, trong đó khu vực tư nhân là 10%, khu vực doanh nghiệp FDI là 20%...

“Với số lượng lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp tạo ra 60% GDP cho nền kinh tế, ta thấy năng suất lao động của người lao động trong doanh nghiệp Việt Nam tạo ra 53.582 USD/người. Như vậy bằng khoảng 30% so với Singapore, chứ không phải bằng 11,4%”, ông nhấn mạnh.

Để nâng cao năng suất lao động quốc gia, Vụ trưởng Vụ Dự báo và Phân tích kinh tế cho rằng, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực như đất đai, vốn, tri thức, lao động, giảm chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước để phát triển nhanh hơn số lượng doanh nghiệp và tăng quy mô của doanh nghiệp.

Trọng tâm của chính sách kinh tế giai đoạn 2021-2030 nên tập trung vào ngành chế biến chế tạo vì đây là động lực thúc đẩy năng suất lao động cả nền kinh tế. Chỉ khi năng suất lao động của ngành này tăng lên thì mới có thu nhập tăng thêm để chi tiêu cho ngành dịch vụ. Qua đó làm tăng năng suất lao động ngành dịch vụ, hay nói cách khác năng suất lao động ngành dịch vụ là phái sinh theo ngành chế biến chế tạo.

Cùng với đó là thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động nội ngành như hỗ trợ hình thành nên các doanh nghiệp lớn, những "sếu đầu đàn" dựa trên tiềm lực hiện có của doanh nghiệp hiện nay. Việc này nhằm dẫn dắt ngành phát triển theo một chuỗi cung ứng do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ như sản xuất ô tô, điện tử, công nghệ thông tin, ngân hàng tài chính, chế biến nông lâm thủy sản, thép…

Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất lao động thấp sang khu vực có năng suất lao động cao, từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức bằng các giải pháp như: Chăm lo tốt hơn cho cuộc sống người lao động bằng các chính sách nhà ở xã hội; hỗ trợ không phân biệt hộ khẩu cho con em công nhân lao động trong học tập, tiếp cận, dịch vụ y tế…

Ông Tú Anh cũng lưu ý việc nâng cao vai trò của Công đoàn để thực sự là chỗ dựa của người lao động trong ổn định cuộc sống nơi di cư đến; xử lý hài hòa vấn đề quan hệ lao động; đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động nhưng cũng đảm bảo lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư.

Chị Phùng Thị Hạnh, công nhân Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội - Tổng Công ty May 10 chia sẻ suy nghĩ về việc học tập nâng cao trình độ của người lao động.

Nhớ lại thời điểm năm 2010, chị Hạnh cho biết, khi tròn 18 tuổi bước chân vào May 10, chị rất vui nhưng cũng rất lo lắng và bỡ ngỡ.

“Là công nhân mới, chưa từng qua trường lớp đào tạo, tôi rất ngưỡng mộ các cô chú anh chị đi trước. Tôi tự nhủ, nhất định sẽ phải làm được như thế và hơn thế. Tôi ý thức mình cần phải quan sát và học hỏi mỗi ngày, lúc nào cũng đau đáu suy nghĩ: Làm thế nào để tăng năng suất, nâng cao tay nghề”, chị Hạnh cho biết.

Chị Phùng Thị Hạnh, công nhân Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội - Tổng Công ty May 10

Từ những ngày đầu được 200-300 sản phẩm/ngày, sau 5 tháng chị Hạnh đã may được 700-800 sản phẩm/ngày.

“Nhưng với tôi, như vậy vẫn chưa đủ. Tôi luôn cảm thấy có thể làm được nhiều hơn thế. Vậy nên, tôi đã học cách kiểm soát thời gian với mục tiêu năng suất giờ sau phải tăng hơn giờ trước ít nhất 5%. Hơn 1 năm sau, tôi đã là người dẫn đầu về năng suất tại đơn vị với 1.400 sản phẩm/ngày, đạt 150% so với đồng nghiệp cùng công đoạn”, chị nói.

Đến nay chị Hạnh luôn là công nhân đạt năng suất và thu nhập cao hàng đầu của Xí nghiệp, nhiều năm liền đạt Lao động giỏi, Đoàn viên công đoàn xuất sắc, danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Công nhân tiêu biểu.

Chị Hạnh cũng chủ động chia sẻ, hướng dẫn và lan tỏa những cách làm hay đúc rút được cho bạn bè đồng nghiệp.

Tại diễn đàn, chị Hạnh nêu một số ý kiến đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành. Cụ thể là Chính phủ cần nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ công tác đào tạo cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là lao động mới.

“Từ thực tế hoạt động tại May 10, người lao động chúng tôi thấy rằng, doanh nghiệp có trường mầm non, có trung tâm y tế, có trường cao đẳng nghề May 10 sẽ giúp cho người lao động có đủ điều kiện để phát triển bản thân, yên tâm công tác góp phần tăng năng suất lao động.

Chúng tôi mong muốn Chính phủ có chính sách để nhân rộng mô hình này cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ”, chị Hạnh kiến nghị.

Ông Mai Thiên Ân, Trưởng phòng sản xuất Công ty Intel Products Việt Nam (TP.HCM) cho rằng, rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao ý thức, kỷ luật của người lao động là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn hóa và tuân thủ quy trình trong quá trình sản xuất.

Doanh nghiệp muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu đòi hỏi người lao động phải có trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng mềm và ý thức lao động tốt. Người lao động muốn nâng cao thu nhập cho bản thân phải có kỹ năng nghề nghiệp, thái độ, ý thức và tác phong tốt.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều người lao động chưa thực sự quan tâm và đặt việc rèn luyện, nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp lên hàng đầu.

Một số vấn đề chung thường thấy là: Mặc dù là công ty đa quốc gia, nhưng với nhân sự phần đông là người Việt Nam, Công ty Intel Products Việt Nam cũng gặp một số tồn tại về ý thức, tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp tương tự những doanh nghiệp khác.

Để khắc phục, ông Ân cho biết, công ty đã rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho nhân viên thông qua nhiều hoạt động.

Cụ thể: Tổ chức đào tạo và chia sẻ kiến thức về pháp luật, nội quy lao động, quy định của công ty cho người lao động, đào tạo kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức gặp mặt, đối thoại với người lao động để lắng nghe, phản hồi đầy đủ các ý kiến đóng góp.

Công ty cũng chia sẻ và nhắc nhở các tình huống thực tế về tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, giúp người lao động hiểu và có thể áp dụng thực tế trong công việc.

Ngoài ra, công ty tuyên truyền và biểu dương, khen thưởng công khai với các điển hình tốt; xây dựng quy trình hỗ trợ và hệ thống kiểm soát tuân thủ kỷ luật trong công việc…

Để nâng cao năng suất lao động, ông Ân kiến nghị cần có thêm các hình thức giảng dạy, trang bị tác phong công nghiệp cho người lao động ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường; xem xét hướng nghiệp phù hợp vì mỗi nghề nghiệp khác nhau cần có tác phong công nghiệp khác nhau.

Ngoài ra, quy chế tài chính cần cho Công đoàn cơ sở có đủ nguồn lực trong việc đầu tư, chi tiêu cho các hoạt động đào tạo, tuyên truyền, khen thưởng về tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội, chia sẻ tham luận về phong trào thi tay nghề, thi thợ giỏi, ôn lý thuyết, luyện tay nghề trong công nhân lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội

Ông Thắng cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động.

Trong đó phải kể đến phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” Thủ đô...

Đặc biệt, phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP Hà Nội khởi xướng và phát động, đã thu hút đông đảo công nhân lao động, người sử dụng lao động tích cực hưởng ứng tham gia.

Qua đó đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và xây dựng đội ngũ công nhân lao động có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong thời gian tới, để phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan toả rộng lớn hơn nữa, ông Thắng đề nghị cần duy trì và mở rộng hội thi thợ giỏi ở các tỉnh, thành phố, nơi có đông công nhân lao động với sự tham gia của chính quyền và người sử dụng lao động.

Các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư hơn nữa về thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức các hội thi thợ giỏi nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chị Trương Thị Thu Hà - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) gửi đến diễn đàn thông điệp “Mỗi người lao động phải không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để có năng suất lao động cao”.

Chị Hà cho biết, trưởng thành từ phong trào lao động sáng tạo, nhiều công nhân của công ty trực tiếp sản xuất đã vươn lên trở thành những cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, đốc công, trưởng ca xuất sắc; trở thành các quản đốc phân xưởng, giám đốc khu vực giỏi, các lãnh đạo quản lý tại đơn vị, đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Công ty đã hình thành văn hóa làm việc hiệu quả, trong đó sáng tạo của mỗi người lao động là trụ cột hết sức quan trọng. Đây thật sự là đòn bẩy để mỗi người lao động có thể phát huy mọi tiềm năng, bứt phá bằng trí tuệ, bản lĩnh để tham gia thúc đẩy sự phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, là động lực phát triển BSR trên chặng đường mới.

Trong những thời điểm khó khăn thử thách nhất, chính nhờ vào tinh thần, nội lực, sự sáng tạo và nỗ lực vượt bậc của mỗi người lao động, công ty đã giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh và tận dụng thành công cơ hội ở những thời điểm then chốt, mang lại kết quả với nhiều kỷ lục về doanh thu, lợi nhuận, sản lượng và giờ công an toàn vào năm 2022, 2023.

