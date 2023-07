Trong 54 bị cáo trong vụ “Chuyến bay giải cứu”, dư luận khá quan tâm đến bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra, bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng trong phiên xét xử, bị cáo Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Thượng tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học – Bộ Công an) trao đổi với PV VietNamNet về vụ việc. Ảnh T.H.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho biết: Bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội. Bị cáo Hưng đã thực hiện quyền tự bào chữa của mình, bằng việc liên tục kêu oan, kiên quyết phủ nhận đã nhận số ngoại tệ do bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chuyển trong chiếc cặp đen, cho rằng thứ nhận được chỉ là 4 chai rượu.

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, tình tiết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến số phận của bị cáo. Vì nếu không chứng minh được trong cặp là ngoại tệ thì bị cáo Hưng không phạm tội như cáo buộc.

Là người có gần 20 năm trực tiếp thụ lý điều tra nhiều vụ án hình sự phức tạp với vai trò điều tra viên, Thượng tá Hiếu cho biết, việc chứng minh vật chứa đựng trong chiếc cặp là rượu hay là tiền thực sự khó khăn.

Ông nói: “Về nội dung khai báo trước toà của bị cáo Hưng, tôi thấy anh ta thể hiện là người có trình độ, am hiểu sâu về pháp luật. Đặc biệt là rất tinh quái khi thừa nhận ngay những tình tiết đã rõ, có tài liệu chứng minh. Đó là việc nhận chiếc cặp từ bị cáo Tuấn.

Tuy nhiên, đến chi tiết mấu chốt của vấn đề đó là trong cặp chứa gì thì anh ta kiên quyết phủ nhận đó là tiền. Bởi trong cặp có gì thì chỉ có 2 người biết, đó là bản thân bị cáo và bị cáo Tuấn.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (thứ 2 từ trái qua) tại tòa. Ảnh CTV

Khi lời khai của 2 người mâu thuẫn với nhau, không có các chứng cứ bổ trợ để chứng minh thì việc xác quyết về “chất liệu” của thứ để trong cặp là rất khó khăn. Cho dù các tài liệu bổ trợ có nhiều thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu thiếu chứng cứ xác định chính xác trong cặp là tiền thì rất khó kết tội.

Chúng tôi thường nói với nhau rằng trong những tình huống tài liệu 1-1, nghĩa là chỉ có 2 người biết sự việc mà không có tài liệu bổ trợ thì việc “ông nói gà, bà nói vịt” rất dễ xảy ra và thường khiến “người ở giữa” thật khó phân xử”.

Vẫn theo ông Hiếu, nhiều người có niềm tin rằng bên trong chiếc cặp nói trên là tiền, nhưng bị cáo phủ nhận điều này và khai quà bị cáo Tuấn đưa là 4 chai rượu. Để xác định sự thật, hội đồng xét xử có thể làm rõ tại phiên toà về “hành trình” của 4 chai rượu theo lời khai của bị cáo.

Cụ thể, như bị cáo đã khai dùng rượu mời các bác sĩ để cảm ơn đã điều trị Covid-19 cho mình. Cần làm rõ họ là ai, sự việc tiếp đãi cảm ơn ở đâu, có các tài liệu nào chứng minh, trích xuất camera tại điểm đó để kiểm tra. Nếu không thu được các tài liệu này, có thể bác các lời khai tại phiên toà của bị cáo.

Chưa kể có thể thực nghiệm điều tra theo lời khai của bị cáo về khả năng chứa đựng số rượu trong chiếc cặp bị cáo Tuấn đã đưa. Hiện có dữ liệu camera ghi lại kiểu dáng, kích cỡ của chiếc cặp này, nên việc sử dụng vật tương tự cùng loại để thực nghiệm là điều khả thi.

“Hiện nay, khi chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, thì bị cáo vẫn chưa được coi là có tội. Quyền tự bào chữa của bị cáo đã được toà án tôn trọng. Với những gì đã diễn ra tại phiên tòa, có thể thấy hội đồng xét xử đang bám sát kết quả tranh tụng công khai để có thể đưa ra các phán quyết chính xác về sự việc”, Thượng tá Đào Trung Hiếu nhận định.